Водители "испарились", транспорт ржавеет: эксперты бьют тревогу из-за ситуации с перевозками Украины

"Телеграф" объясняет, почему треть украинских грузовиков простаивает и как это повлияет на цены товаров.

Украинская транспортная отрасль переживает настоящую катастрофу из-за массовой потери водителей. С начала 2024 года с рынка исчезло 25% шоферов — часть мобилизовали на фронт, другие прячутся дома, опасаясь красных отметок в "Резерве+".

"Телеграф" рассказывает, как дефицит водителей может привести к росту цен на все импортное и почему Украина потеряла статус экспортера транспортных услуг.

Треть автопарка простаивает без работы: крупные перевозчики в панике

Эксперты бьют тревогу, а в профильных группах по перевозкам — настоящий переполох. "Для чего я покупаю прицепы, если нет водителей и работы", — говорится в подписи к видео в Facebook. И подобных комментариев множество.

Скриншот с видео

Владимир Михалевич, глава ОО "Международные автомобильные перевозчики Украины", в комментарии журналистам "Телеграфа" подтвердил катастрофическую ситуацию в отрасли. По его словам, сейчас около 30% автопарка предпринимателей не работает из-за отсутствия водителей.

"Процентов 30 автопарка наших предпринимателей сейчас просто стоят, не ездят с отсутствием водителей", — объясняет эксперт.

Больше всего пострадали крупные перевозчики. Если небольшие компании еще могут как-то забронировать своих водителей благодаря показателю критичности, то владельцы автопарков с 10-15 машинами не имеют такой возможности. Работать могут только пенсионеры, многодетные родители или водители с инвалидностью.

Международные рейсы под угрозой: как красные отметки в "Резерве+" остановили экспорт

Особенно сложно приходится международным перевозчикам. Водители с красными отметками в "Резерве+" еще могут работать по регионам, зная расположение блокпостов. Они участвуют в жатве и других местных работах, ведь нужно кормить семьи, пишет Дмитрий Леушкин, топливный эксперт и основатель группы компании Prime.

Однако международные рейсы через блокпосты могут совершать только забронированные водители или лица со льготами. Таких специалистов осталось немного.

Владимир Михалевич рассказал о попытках решить проблему через обращение в профильные министерства. Организация предлагала предоставить возможность получать критическое бронирование физическим лицам-предпринимателям, занимающимся перевозками.

"У нас есть ФЛПы, которые задействованы в перевозке критически важных грузов для министерства обороны. Но, к сожалению, законодатель прописал эту норму таким образом, что не распространяется на ФЛП", — объясняет он.

Цены пока держатся, но что будет дальше

Несмотря на дефицит водителей, резкого роста тарифов на перевозку пока не произошло. Михалевич объясняет это избытком появившегося после начала войны транспорта.

"С началом войны количество автопарка в Украине увеличилось примерно в два раза по сравнению с 2021 годом", — говорит эксперт.

Сначала дополнительные машины были нужны для вывоза зерна через заблокированные порты. Теперь, когда морские пути возобновлены, весь этот транспорт переключился на международные перевозки других товаров. В то же время уменьшилось количество внутренних перевозок из-за разрушения многих украинских предприятий.

На вопрос, снова ли после переезда границы водители покидают грузовики и остаются жить за границей, Михалевич ответил, что такого не наблюдается. "Все, кто хотел остаться в Европе, сделали это еще в 2022-2023 годах. За 2024-2025 год я практически я не слышал случаев, когда водители бросали фуры".

Эксперт вспоминает единственный случай, который произошел с водителем. У него после пересечения границы с Польшей внезапно появилась красная отметка в "Резерве+". Он остался там на несколько недель, пока не решил вопрос с военным учетом и не оплатил штраф, ведь возвращение с такой отметкой означало бы автоматическое задержание на границе.

Ситуация усугубляется отсутствием единого профильного министерства. Как объясняет Михалевич, когда-то было Министерство транспорта, затем Министерство инфраструктуры. Сейчас транспорт "где-то там на задворках министерства развития общин". "Понимаете, никому не интересен в настоящее время транспорт, почему так произошло", — констатирует эксперт.

Поэтому отрасль не имеет должного представительства в государственных структурах и не может эффективно решать неотложные проблемы.

