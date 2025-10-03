Помідори тільки для багатих: експертка пояснила, які овочі здорожчають у рази та чому

Введення антидемпінгового мита на овочі з Туреччини призведе до того, що помідори та огірки взимку будуть розкішшю

Томати та огірки цієї зими коштуватимуть космічних грошей. Овочі подорожчають з настанням холодів, а на Новий рік деякі з них через високі ціни доведеться купувати хіба що поштучно.

Причиною є те, що Україна запровадила антидемпінгове мито на овочі з Туреччини на п'ять років, щоб підтримати власних тепличників. Проте насправді це вдарить по гаманцю українців. "Телеграф" розповідає, чому ця спроба захистити виробників обернеться подорожчанням для всіх покупців, що не так з українськими теплицями та які ціни на овочі будуть взимку.

Антидемпінгове мито: захист виробників чи удар по споживачах

Україна запровадила антидемпінгове мито на помідори та огірки з Туреччини терміном на п'ять років. Мета – підтримати власних виробників, які отримували державну допомогу на будівництво теплиць ще до початку повномасштабної війни. Кошти виділялися, теплиці збудували, але результат виявився не таким, на який розраховували.

Про це "Телеграфу" розповіла Оксана Руженкова, експертка Всесвітнього банку з розвитку аграрних асоціацій та плодоовочівництва.

Проблема в тому, що побудовані теплиці виявилися плівковими, а не скляними. Такі конструкції дозволяють вирощувати овочі тільки з березня по грудень. У найхолодніші місяці – січень та лютий – плівкові теплиці не працюють навіть з опаленням.

Чому українські теплиці не витримують конкуренції

Вирощування огірків у теплицях

За словами експертки, основні виробничі потужності з вирощування огірків та помідорів розташовані на Закарпатті та в Одеській області. Теоретично ці регіони мають м'який клімат, але плівкові теплиці не дозволяють вирощувати теплолюбні культури взимку. Навіть з опаленням овочі в таких умовах просто не достигають.

"На жаль, вони не скляні, а в плівці, тобто це більш сезонний продукт. І починаючи з березня, навіть до грудня, можна їсти українську продукцію", – пояснює експертка.

У січні та лютому українські виробники фактично зникають з ринку. У плівкових теплицях у цей період можна вирощувати хіба що зелень, ультрапізню пекінську капусту чи ранню редиску. Помідори та огірки – ні.

Туреччина йде з ринку: хто заповнить порожнечу

Як вирощують помідори у відкритому грунті

Туреччина була потужним постачальником овочів на український ринок, особливо в холодні місяці. Тепер країна фактично виходить з гри. Теоретично турецькі компанії можуть продовжувати поставки, але мито буде закладене у вартість, і платити за це доведеться українським споживачам.

"Можливо Туреччина знехтує цим обмеженням, митом, і все одно буде поставляти до нас свою продукцію, але відповідно це мито, яке на них накладено, буде враховано в вартість, і за нього українці змушені будуть платити зі своєї кишені", – попереджає експертка.

Заповнити порожнечу після виходу Туреччини нікому. Скляні теплиці, які могли б працювати цілий рік, в Україні є, але їх критично мало. За радянських часів у кожній області була максимум одна скляна теплиця, розповідає Оксана Руженкова. Проте ці підприємства давно переорієнтувалися на вирощування огірків та їхній експорт до Польщі. Помідори там уже не вирощують.

Як і коли зміняться ціни на овочі

Вирощування українських помідорів

Зараз на гуртовому ринку можна купити червоний український помідор за 18-40 гривень за кілограм. Але це ґрунтовий томат, зібраний комбайном, з мінімальною участю ручної праці. Такі помідори спеціально виведені для машинного збирання – вони тверді, однакового розміру, і навіть при падінні на підлогу не розіб'ються.

Поки на вулиці тепло, на ринку ще буде ґрунтовий томат. У листопаді його замінить продукція з плівкових теплиць.Це трохи більші за розміром салатні томати, які протримаються максимум до середини грудня.

А далі на ринку залишиться тільки продукція зі скляних теплиць, яких в Україні одиниці, або імпортні овочі з закладеним у вартість митом.

У нас взимку помідори та огірки будуть коштувати космічних грошей. І я навіть не беруся якось прогнозувати їхню ціну, Оксана Руженкова.

