Отставка с поста президента, выборы и угрозы Кремлю. Зеленский сделал ряд громких заявлений

Зеленский предупредил Россию и рассказал, когда уйдет в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его главная цель — завершить войну, а не оставаться у власти, и пообещал обратиться в парламент относительно проведения выборов, если будет достигнуто прекращение огня.

Факты:

Главная цель Зеленского – завершить войну

Президент пообещал обратиться в парламент с просьбой провести выборы, но назвал условие

Украинцы могут нуждаться в новом лидере с "новым мандатом" для долгосрочного мира

Предупреждение Кремля от Зеленского — ключевые центры принятия решений могут стать военными целями, но мирное население не пострадает

Зеленский отметил, что в случае получения дальнобойного оружия — его используют

Об этом Зеленский сказал в эфире "Шоу Axios". По словам президента, он не планировал управлять мирной Украиной. Зеленский отметил готовность уйти в отставку после окончания войны.

Моя цель – завершить войну Владимир Зеленский, президент Украины

Он также пообещал, что обратится в парламент в случае прекращения огня с просьбой организовать выборы. Затруднения с этим возникают из-за ситуации и особенности Конституции Украины.

Зеленский в оценке ситуации объяснил, что украинцы могут нуждаться в новом лидере с "новым мандатом" для принятия решений, необходимых для достижения мира.

Среди прочего президент подчеркнул — в случае, если Россия не прекратит войну, чиновникам в Кремле нужно быть готовыми и "знать, где ближайшее бомбоубежище". Ключевые центры принятия решений в России могут стать военными целями, однако мирное население не будут бомбить, ведь украинцы не террористы.

Зеленский также сказал, что, по его мнению, президент США поддерживает его намерение атаковать энергетическую инфраструктуру и оружейные заводы в РФ.

Если Украина получит дополнительное оружие дальнего радиуса действия от США, мы его используем Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее "Телеграф" рассказывал, что риторика Трампа по отношению к Украине изменилась. В частности, он теряет терпение к россиянам из-за того, что не видит шагов РФ к миру.