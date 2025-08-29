Государственный "счет": сколько стоит вырастить украинца и сколько денег уже потеряно из-за миграции (инфографика)

Больше всего государство тратит на образование ребенка

Рождение ребенка для государства — вопрос не только демографии, но и значительных долгосрочных инвестиций. Расходы на медицину, образование, социальные выплаты и инфраструктуру формируют себестоимость подготовки будущего гражданина. Вместе с тем, полномасштабное вторжение сформировало условия, в которых большое количество этих граждан вынуждено выбирать жизнь за рубежом.

"Телеграф" подсчитал, сколько страна тратит на одного своего гражданина, и сколько денег Украина уже потеряла из-за иммиграции. Так как суммы затрат государства менялись в зависимости от инфляции, приводим расценки и в долларах тоже.

Как государство оплачивает стартап под названием "ребенок"

Само рождение ребенка уже имеет четкую цену для бюджета. Государство финансирует работу медперсонала, оборудование и инфраструктуру родильных домов. Это так называемый "тариф на рождение" — около 8200 гривен (198 долларов).

Семья с младенцем. Фото: Kenny Eliason on Unsplash

Дополнительно новоиспеченные родители получают государственную помощь: "пакет малыша" (7689 гривен — 186 долларов) и декретные выплаты (в среднем, 40 тысяч гривен — 967 долларов). Таким образом, еще до того, как ребенок делает первые шаги, государство инвестирует более 55 900 гривен (1351 доллар).

Государство инвестирует в здорового налогоплательщика

Здравоохранение ребенка обходится бюджету в среднем 1300 гривен (31 доллар) в год. До 18 лет это уже 23,4 тысячи гривен (566 долларов). Но это — лишь базовая сумма.

Детская медицина в Украине. Фото: CDC on Unsplash

В случае экстренных ситуаций, таких как аппендицит или перелом, расходы возрастают еще на десятки тысяч гривен. Эти средства, по сути, инвестиция в формирование здорового работника, которого государство ожидает получить на выходе.

Бюджет знаний: сколько стоит вырастить "умника"

Самые большие ресурсы государство направляет именно на образование. Четыре года в детском саду обходятся в 106,8 тысячи гривен (2581 доллар), полный школьный цикл — около 276 тысяч (6670 долларов).

Высшее образование — отдельная статья. Примерно половина студентов в Украине учится за счет бюджета. Средняя стоимость одного года обучения — 43 тысячи гривен (1040 долларов), поэтому за пять лет в университете получается 215 тысяч гривен (5195 долларов).

Учебники для школы. Фото: Element5 Digital / Unsplash

В сумме, только на образование государство тратит более 600 тысяч гривен (14 500 долларов) на одного человека.

Ваш чек! Какой общий счет за подготовку налогоплательщика в Украине

Если сложить все расходы — от рождения до получения диплома, то получается, что государство вкладывает в среднестатистического гражданина около 700 тысяч гривен 16 922 доллара).

Стоит отметить, что эта цифра является условной и может не отражать реальные расходы. Впрочем, даже указанная сумма является показательной, ведь отражает ту часть налогов, которую общество уже "передало" новому поколению.

Сколько денег Украина тратит на граждан / Инфографика "Телеграф"

А кто обеспечит следующее поколение?

По официальным данным, только по состоянию на май 2025 года за рубежом находится около 6,9 миллиона украинцев, из них 6,3 остановились в Европе. Среди них около 2,1 миллиона — дети школьного возраста. То есть, фактически подсчет "вложенных денег" можно делать в отношении примерно 4,8 миллиона взрослых украинцев, которые прошли цикл "подготовки" от государства.

Умножив условные 700 тысяч гривен на это количество, получим более 3,3 триллиона гривен (79,7 миллиарда долларов). Фактически, государство в течение десятилетий инвестировало в подготовку специалистов — медиков, инженеров, учителей и предпринимателей, но теперь эти инвестиции работают на экономику других стран. Кроме того, выезд миллионов граждан означает потерю будущих налогов и рабочих мест.

Маятник судьбы: возвращаться или не возвращаться?

Доля украинцев, готовых вернуться из-за границы, в 2025 году выросла до 64% против 55% годом ранее. Однако этот показатель все еще ниже, чем в 2023 году, когда о намерении вернуться заявляли 75% опрошенных.

Среди главных мотивов — эмоциональная привязанность к родине, ностальгия, трудности адаптации за рубежом и надежда на поддержку в привычной социальной среде. Эксперты подчеркивают, что именно эмоциональные аргументы остаются самыми сильными: люди скучают по дому и устают от постоянного процесса адаптации.

Украинцы в Европе. Фото: Daniele Franchi / Unsplash

Оставаться за пределами Украины украинцев побуждают факторы стабильности: безопасность, более высокое качество жизни, перспективы для детей и опасения относительно возможных трудностей после возвращения.

