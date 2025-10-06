Киев будет сидеть без света? Какая ситуация с энергетикой сейчас и какие проблемы ожидаются

Российские атаки усугубляют дефицит энергетики

В настоящее время в украинской энергосистеме фиксируется дефицит. При повторных ударах по энергетике есть угроза блекаута для Киева и области, а также других регионов.

Что нужно знать:

Россия бьет по энергетике и газовой инфраструктуре Украины

Дефицит энергии сейчас покрывает импорт

Киев может остаться без света

Как рассказал Станислав Игнатьев, энергетический эксперт, передает Киев24, уже сейчас в Украине есть дефицит энергии. Его покрывают путем импорта из Европы, в частности, Словакии, Польши и Венгрии.

"Энергосистема пока относительно сбалансирована. К утру мы наблюдаем дефицит электрической энергии",— отмечает Станислав Игнатьев.

Но, несмотря на это, есть регионы и города, которые не имеют стабильного электроснабжения, определенная доля из них это прифронтовые населенные пункты. Эксперт добавляет, что при необходимости начнут вводить временные графики отключений, но сначала они будут касаться бизнеса, крупных предприятий. Ограничения бытовых пользователей будут стараться как можно дольше избегать.

При этом по Киеву и области, Игнатьев отмечает: если будет попадание в соседние с Киевом области, то столица и регион гипотетически также могут на время остаться без стабильного электроснабжения. Его восстановят, но для этого потребуется время.

Кроме того, по словам эксперта, есть надежда, что зиму 2025-2026 Украина пройдет без существенных ограничений, как было и в прошлом году. Однако российские атаки внесут свои коррективы.

