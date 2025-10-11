"Главное, плазма цела". Украинцы потрясены состоянием квартиры в Одессе, куда влетел "шахед" (видео)

Россия ночью атаковала город дронами

В результате российской атаки на Одессу в ночь на 11 октября в одну из квартир залетел "шахед". Дрон скорее был без боевой части, ведь пожар не возник.

Соответсвующее видео публикуют местные паблики. Дрон попал в многоэтажку на Французском бульваре.

На видео видно, что в квартиру залетел дрон или его часть. Ведь на полу валяются обломки БПЛА, стекло и т.д. Однако в квартире не возникло пожара, ведь "шахед" не взорвался. Вероятно, это был дрон-обманка без боевой части.

Такое же мнение пишут и пользователи в комментариях. По их словам, на видео не "шахед", а часть дрона Герань. Ведь если бы дрон действительно взорвался в квартире, разрушения были бы больше и возник пожар. Однако некоторые шутили об этой ситуации, написав, что надо было с противоположной стены открыть окно, чтобы дрон пролетел насквозь. Некоторые пользователи обратили внимание и на то, что телевизор в комнате уцелел.

Напомним, что во время российской атаки на Одессу 11 октября во многих районах исчез свет, также есть проблемы с водоснабжением, а в Черниговской области под удар попали автомобили "Черниговоблэнерго". Известно, что в Одессе после взрывов вспыхнули пожары на объекте энергетической инфраструктуры и трехэтажном здании гостинично-ресторанного комплекса

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне 10 октября атаковали Днепр КАБами. Над городом поднялся дым.