Отопительный сезон будет тяжелее прошлого: эксперт объяснил причину

Ситуация с добычей газа в Украине пока критическая — из-за терактов потеряли почти половину добычи

Отопительный сезон 2025-2026 года будет сложнее прошлого. Российский режим взялся терроризировать инфраструктуру газодобычи и газоснабжения в ряде регионов, там будет тяжелая ситуация.

Что нужно знать:

Российские теракты вывели из строя 45% газодобычи

"Нафтогаз" наладил импорт из-за границы, поскольку внутренних ресурсов маловато

Могут быть ограничения на газ для коммунальных предприятий и потребителей

О проблеме заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире "День.LIVE". Он напомнил, что оккупанты изменили тактику и целенаправленно атакуют газовую инфраструктуру в ряде регионов. Страдают Сумская, Харьковская, Полтавская области и Запад Украины.

Ситуация с добычей газа в Украине пока критична. Потеряно до 45% добычи в результате российских терактов. В результате террора врага цифра может возрасти до 60-70%. "Нефтегаз" учел прошлые ошибки: он берет кредиты и активно импортирует газ с зарубежных рынков, поскольку собственных внутренних ресурсов не хватает. Потому могут быть ограничения.

"Этот отопительный сезон будет очень сложным. Я не исключаю отключений или ограничений газа как для частного сектора, так и для теплокоммунэнерго", — резюмировал Попенко.

Напомним, что ночью 3 октября Россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. В этот раз под прицелом оказались объекты газодобычи в Полтавской области — компания ДТЭК "Нафтогаз" сообщила об остановке работы ряда объектов из-за ударов дронами и ракетами. Минэнерго подтвердило массированную атаку по энергетической инфраструктуре в нескольких областях, в том числе по газотранспортной системе. Главной мишенью врага стали Лубны. "Телеграф" разбирался, что такого есть в этом городе, что оккупанты в него так вцепились.