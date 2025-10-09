Отопление в Днепре под угрозой срыва: коммунальщики назвали причину (документ)

Отопительный сезон в Днепре может не стартовать

Отопительный сезон в Днепре может сорваться. Угроза возникла, несмотря на то, что местное "Теплоэнерго" провело подготовку к зиме.

Что нужно знать

Россия уничтожила 60% украинской газодобычи

Днепр провел подготовку тепловых сетей к зиме

Котельные работают на газе, которого может не хватать

Об этом свидетельствует ответ КП "Теплоэнерго", полученный "Телеграфом" на свой запрос, а также ситуация с российскими обстрелами. Предприятие выполнило основные работы, но отопительный сезон под угрозой из-за атак России по газодобыче. Страна-агрессор целенаправленно и систематически уничтожает энергоинфраструктуру Украины.

По словам заместителя директора Владимира Билана, предприятие заменило 2,5 км тепловых сетей и восстановило 1,8 км трубопроводов. Компания установила пять энергосберегающих насосов.

Ответ КП "Теплоэнерго" Днепра по запросу "Телеграфа"

Старт отопительного сезона зависит от погоды и решения городских властей. Тепло подают, когда среднесуточная температура три дня держится на уровне +8°C или ниже. Окончательное решение принимает мэр после распоряжения правительства.

Кроме того, при принятии решения учитывается ситуация в энергетике и состояние газовых хранилищ, что осложнено военной агрессией Российской Федерации против Украины, КП "Теплоэнерго".

Главная угроза – уничтожение газовой инфраструктуры. По данным Bloomberg, глава РФ Путин уничтожил 60% газодобычи в Украине. Поэтому зима в Украине будет очень тяжелой. Днепр и область постоянно находятся под обстрелами, котельные работают на газе, дефицит которого только нарастает. Но, несмотря на угрозу, мобильные котельные для резервных домов не устанавливали.

Ответ коммунальщиков на запрос

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что удар по Лубнам – не случайность. Эксперты рассказали, почему РФ взялась именно за этот город и бьют по газодобыче.