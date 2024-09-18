История с российским гражданством Труханова получила продолжение: новые детали

В сети появились новые документы по данной теме

В продолжение темы о возможном наличии российского гражданства у мэра Одесса Геннадия Труханова, блогер Сергей Стерненко опубликовал новые документы в качестве доказательства. Речь идет о заявлении Министерства внутренних дел России.

Соответствующий пост Стерненко опубликовал в своем Telegram-канале. В документе указано, что в ноябре 2020 года было вынесено заключение, что Труханов якобы признан гражданином Российской Федерации.

"Следовательно, очередное доказательство того, что городской голова Одессы и орденоносец за службу и победу им. Содоля Геннадий Труханов — гражданин России. Об этом говорится в справке министерства внутренних дел так называемой России за 2020 год, которую я получил от своих верифицированных источников", — написал блогер.

При этом Стерненко отмечает, что якобы Труханов пытался аннулировать старый паспорт. Однако он не отказался от гражданства.

"Полномасштабная война. Россиянин руководит Одессой и угрожает за правду о его связях с врагом. Время от времени ездит за границу, дает теплые интервью медиа, качает русскую культуру и РПЦ. Долбаный сюр. Ждем, пока он уйдет, как Дмитрук или его тоже отмажут, как Содоля?", — подытожил автор поста.

Предыстория

17 сентября Сергей Стерненко заявил, что городской голова Одессы Геннадий Труханов имеет российское гражданство. Политик, якобы даже оформлял российскую банковскую карту накануне полномасштабного вторжения — 9 февраля 2022 года.

Мэр Одессы Геннадий Труханов отреагировал на заявление Стерненко и написал в своем Telegram-канале о том, что эта история "тянется с 2014 года" и всем "адекватным людям она уже надоела.

При этом, в 2017 году Геннадий Труханов через российский суд аннулировал свой паспорт гражданина РФ. Соответствующее решение 13 сентября 2017 года принял Сергиево-Посадский городской суд Московской области.

Сам Труханов говорил, что узнал о своем паспорте РФ из интернета. Проведя проверку он обнаружил, что на его имя действительно был выдан паспорт, который позже дважды заменяли. Суд установил, что паспорт Труханову выдали на основе паспорта СССР, при этом гражданином России он не является и на ее территории не зарегистрирован.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Геннадий Труханов жестко ответил российскому пропагандисту Артемию Лебедеву, который хочет оккупации Одессы.