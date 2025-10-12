Россия ударила по энергетике: кто остался без воды и света
В результате атаки частично пострадали объекты критической инфраструктуры
После ночных обстрелов 12 октября сразу несколько городов остались без света и воды. Также произошли изменения и в движении пригородных поездов.
Что нужно знать:
- В Белгороде-Днестровском после взрывов проблемы с водоснабжением и светом
- Ориентировочное время возобновления подачи воды на Одесчине в сети водоснабжения — 12:30
- В Донецкой области россияне прицельно ударили по энергетической инфраструктуре
Одесская область
Как сообщили в Белгород-Днестровском городском совете, в некоторых районах произошли проблемы с водоснабжением, а также произошли отключения света.
"В результате вражеской атаки БПЛА на город в ночь на 12 октября 2025 года частично пострадали объекты критической инфраструктуры", — говорится в сообщении.
В настоящее время работники коммунальных предприятий города и специалисты компании "ДТЭК" проводят ремонтно-восстановительные работы.
Ориентировочное время возобновления подачи воды в сети водоснабжения — 12:30.
Донецкая область
Глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин на своей странице в Facebook сообщает, что в области россияне прицельно ударили по нашей энергетической инфраструктуре.
"Донетчина обесточена в результате вражеских обстрелов…Специалисты уже начали ремонт и делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение. Однако окончательные объемы ущерба и сроки восстановления еще предстоит установить", — пишет он.
Кроме того, в Донецкой области в ближайшие сутки не будут курсировать следующие рейсы:
- №6602 Славянск — Райгородок,
- №6603 Райгородок — Славянск,
- №6705 Славянск — Краматорск,
- №6706 Краматорск — Славянск,
Как сообщает РБК-Украина, сейчас готовят резервные тепловозы для рейсов:
- №6809 Близнюки — Славянск,
- №6711 Якзиково — Славянск,
- №6811 Славянск — Краматорск,
- №6812 Краматорск — Лозовая.
Задержки поездов:
- Поезд №6711 Языково — Славянск отправляется с задержкой 1,5 часа со станции Гусаровка,
- Поезд №6809 Близнюки — Славянск — с задержкой 2 часа со станции Дубовое.
