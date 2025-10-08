Архитектор проектировал его для себя, но вынужден был продать: история дома Питры в Харькове

Архитектор Покровский строил для себя самый красивый дом в городе

В центре Харькова, на пересечении улиц Чернышевской и Ярослава Мудрого стоит один из самых красивых зданий города — доходный дом Покровского, более известный как дом Питры. Из-за асимметричных фасадов, шпиля и лепнины некоторые сравнивают его с замком.

"Телеграф" рассказывает историю дома, который архитектор Владимир Покровский создавал для себя, но продал его на последнем этапе строительства.

Когда и кто построил этот дом

Строительство дома началось в 1909 году, а закончилось в 1913 году. Архитектор Покровский, приехавший в Харьков из Польского королевства, приобрел три смежные участка у вдовы Александры Поповой и задумал построить современный доходный дом, совмещающий комфорт и художественную выразительность. Покровский спроектировал его сам: четырехэтажный дом с мезонином получил все новейшие удобства своего времени — центральное водоснабжение, канализацию, паровое отопление, электричество и даже телефоны в квартирах.

Доходный дом Покровского построен в стиле романтического модерна

Архитектор планировал поселиться в одной из лучших квартир — просторной восьмикомнатной на втором этаже, а остальные помещения сдавать в аренду. Но проект оказался слишком дорогим. Строительство дома обошлось дороже запланированного, а доходы не покрывали расходов.

Как сообщает otkudarodom.ua, сначала Покровский заложил здание в Полтавский земельный банк. Но это не сильно помогло, и он выставил дом на продажу.

Стоит отметить, что по проектам Покровского в Харькове построены и другие красивые здания — Епархиальная гостиница, частная гимназия Покровской ("Дом с химерами"), музей древностей и епархиальная библиотека.

Частная гимназия Покровской или дом с химерами в Харькове

Новые владельцы дома

В 1913 году доходный дом приобрел отставной генерал-майор и опекун несовершеннолетнего дворянина Георгия Питры Митрофан Верба. С тех пор здание стали называть домом Питры. Новые владельцы жили скромнее Покровского, в большой квартире на первом этаже, а остальные сдавались внаем, и доходность здания возросла.

Дом Питры в вечернее время, 2020 год. Фото Facebook/ilyin3836

После революции дом постигла та же участь, что и многие другие частные постройки. В 1920 году дом Питры национализировали. В стенах "замка" разместились различные государственные учреждения — Центральная контрольная комиссия КП(б)У, Народный комиссариат рабоче-крестьянской инспекции, позднее — Научно-исследовательский институт литейного дела.

Дом Питры украшает купол и лепнина. Фото Wikipedia/Adam Jones

Доходный дом Покровского хорошо сохранился до наших дней, но полностью оценить его красоту сложно, так как часть фасада скрыта за кафе Rio. Внутри здания располагаются офисы, жилые квартиры и банк.