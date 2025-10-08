Архитектор проектировал его для себя, но вынужден был продать: история дома Питры в Харькове
Архитектор Покровский строил для себя самый красивый дом в городе
В центре Харькова, на пересечении улиц Чернышевской и Ярослава Мудрого стоит один из самых красивых зданий города — доходный дом Покровского, более известный как дом Питры. Из-за асимметричных фасадов, шпиля и лепнины некоторые сравнивают его с замком.
"Телеграф" рассказывает историю дома, который архитектор Владимир Покровский создавал для себя, но продал его на последнем этапе строительства.
Когда и кто построил этот дом
Строительство дома началось в 1909 году, а закончилось в 1913 году. Архитектор Покровский, приехавший в Харьков из Польского королевства, приобрел три смежные участка у вдовы Александры Поповой и задумал построить современный доходный дом, совмещающий комфорт и художественную выразительность. Покровский спроектировал его сам: четырехэтажный дом с мезонином получил все новейшие удобства своего времени — центральное водоснабжение, канализацию, паровое отопление, электричество и даже телефоны в квартирах.
Архитектор планировал поселиться в одной из лучших квартир — просторной восьмикомнатной на втором этаже, а остальные помещения сдавать в аренду. Но проект оказался слишком дорогим. Строительство дома обошлось дороже запланированного, а доходы не покрывали расходов.
Как сообщает otkudarodom.ua, сначала Покровский заложил здание в Полтавский земельный банк. Но это не сильно помогло, и он выставил дом на продажу.
Стоит отметить, что по проектам Покровского в Харькове построены и другие красивые здания — Епархиальная гостиница, частная гимназия Покровской ("Дом с химерами"), музей древностей и епархиальная библиотека.
Новые владельцы дома
В 1913 году доходный дом приобрел отставной генерал-майор и опекун несовершеннолетнего дворянина Георгия Питры Митрофан Верба. С тех пор здание стали называть домом Питры. Новые владельцы жили скромнее Покровского, в большой квартире на первом этаже, а остальные сдавались внаем, и доходность здания возросла.
После революции дом постигла та же участь, что и многие другие частные постройки. В 1920 году дом Питры национализировали. В стенах "замка" разместились различные государственные учреждения — Центральная контрольная комиссия КП(б)У, Народный комиссариат рабоче-крестьянской инспекции, позднее — Научно-исследовательский институт литейного дела.
Доходный дом Покровского хорошо сохранился до наших дней, но полностью оценить его красоту сложно, так как часть фасада скрыта за кафе Rio. Внутри здания располагаются офисы, жилые квартиры и банк.