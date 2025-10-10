Был публичным домом? Как выглядит самое романтичное здание в Украине (фото)

Его построили еще в 19 веке

В Украине есть немало уникальных архитектурных сооружений. Одним из таких является дом в форме сердца в Житомире, который был построен еще 200 лет назад.

"Телеграф" расскажет, что особенного в этом доме, а также покажет, как он выглядит. Заметим, что также это сооружение называют "Плоский дом".

Дом в форме сердца: история

"Плоский дом" появился в Житомире в 70-х годах ХІХ ст. Его построили как городское пожарное отделение на усадьбе Златоровича. Форма дома треугольная, она создана по уникальному проекту, чтобы максимально использовать территорию. Художественный стиль, в котором построен дом, – эклектика, то есть смесь стилей.

Фасад здания создан в классицистическом и неоренессансном стилях. Сбоку сооружение выглядит плоским, будто нет стен, что хорошо демонстрирует популярное название "Плоский дом". Однако сверху он напоминает форму сердца, также отражающуюся в названии.

Как выглядит "Плоский дом"

Дом в форме сердца в Житомире, вид сверху

Интересно, что своеобразная архитектура строения отмечается и на формах комнат. Ведь на каждом этаже есть комната с острым углом пересечения стен. Окна дома выходят на площадь Победы, Свято-Преображенский и Кафедральный соборы.

Сейчас здесь расположены "Городской информационный центр" и "Управление исполнительной дирекции фонда социального страхования".

Дом в форме сердца в Житомире.

Легенды и мифы о доме в форме сердца

Один из самых распространенных мифов – история о публичном доме. Люди говорят, что на самом деле "Плоский дом" с момента постройки был источником разврата в Житомире, что подтверждает его форма.

По другой легенде дом построил влюбленный купец в честь своей любимой. Однако их общая жизнь не сложилась, поэтому здание так и осталось одиноким.

