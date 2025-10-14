Украинцев ждут изменения в... спорте. Что известно о новом законопроекте

Власть ищет способы популяризировать спорт

В Украине планируют привлечь больше людей к спорту через внедрение европейской системы спортивных клубов. Сейчас разрабатывают соответствующий законопроект, который заменит устаревшую систему.

Что нужно знать:

В Украине внедрят европейскую модель спортивных клубов для привлечения большего количества граждан к спорту

Министр спорта Матвей Бедный анонсировал разработку нового базового закона о спорте на основе клубной модели

Инициатива должна заменить устаревшую систему ДЮСШ, где родители и дети не имеют права голоса

Об этом рассказал министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный в интервью "РБК-Украина". Он пояснил, что в Европе система спортивных клубов построена так, чтобы привлекать больше людей. Даже став взрослыми и прекратив активные занятия спортом, люди остаются членами клуба. Они продолжают быть частью сообщества – носят символику клуба, покупают абонементы на игры, приводят туда уже своих детей.

Это одна из причин, почему в Европе многие граждане постоянно занимаются определенной физической активностью. Поэтому мы разрабатываем проект нового базового закона о спорте, внедряющий европейскую модель спорта в Украине, Матвей Бедный

По его словам, в основе инициативы будет клубная модель, как в Европе. Это работает так: люди образуют общественные спортивные клубы, через которые решают, чем занимаются они, их дети, где они тренируются, кто их тренирует.

Такие клубы могут получать поддержку на уровне общины, на уровне области и на уровне государства. Так как самое важное – это именно то, что происходит в общинах. Спортивные клубы – это не ДЮСШ, где тренера тебе назначил руководитель местного совета, потому что это его кум, который может прийти на тренировку под хмельком, ударить ребенка, обидеть его, и где у родителей нет никакого права голоса, — пояснил министр

Он добавил, что нужно положить конец традиции, когда через боль, пот, кровь и слезы тренер ломает ребенка, чтобы он выигрывал на соревнованиях. Тренер получает медали, повышение рейтинга и зарплаты за достижения своего воспитанника. В этой системе ребенок и родители бесправны и так не должно быть.

В Европейских спортивных клубах такого произвола нет. Там сообщество, где за решение берут на себя ответственность родители детей – члены этих клубов. Они и определяют, каким должен быть тренировочный процесс для детей, кто их должен тренировать и по каким программам, Матвей Бедный

По словам министра, уже существует пилотный проект "Активні громади", в котором принимают участие 50 общин и где заработали общественные спортивные клубы. Кроме того, есть федерации, уже усилившие свою состоятельность и автономность.

