Был одним из самых богатых спортсменов, но умер в нищете: как выглядит могила украинского силача Поддубного

Катерина Любимова
Читати українською
Новость обновлена 08 августа 2025, 12:41
Как сложилась судьба силача Поддубного и как выглядит его могила. Фото Коллаж "Телеграфа"

Бойца уважал весь мир, кроме советской власти

Иван Поддубный прославился как один из сильнейших борцов своего времени. Весь мир знал его как "чемпиона чемпионов", но в конце жизни ему, как и украинской гимнастке Полине Астаховой, пришлось продавать заработанные медали, чтобы иметь средства к существованию.

"Телеграф" решил выяснить, как сложилась судьба украинского силача Ивана Поддубного и как выглядит его могила. Сегодня, 8 августа, отмечается 76 годовщина его смерти.

Иван Поддубный — что о нем известно

Украинский борец Иван Поддубный родился 8 октября 1871 года в селе Красеновка (ныне Черкасская область, Украина). С детства был физически крепким, помогал отцу по хозяйству, а затем отправился работать в порт грузчиком.

Иван Поддубный
Иван Поддубный в молодости

Позже судьба привела его в цирк, где он увлекся цирковой борьбой — самым популярным шоу начала XX века. Тогдашние выступления борцов были заранее срежиссированы, но Поддубный отказался участвовать в "постановках" и никогда не проигрывал на арене, несмотря на предложения сдать бой за миллионы долларов.

Иван Поддубный
Ивана Поддубного называли "чемпионом чемпионов"

Вскоре он начал развивать профессиональную карьеру, и на протяжение десятилетий украинский силач оставался непобежденным. Иван Поддубный шесть раз становился чемпионом мира по французской борьбе, покорял зрителей в России, Европе и США.

Иван Поддубный
Иван Поддубный шесть раз был чемпионом мира

Богатырь с Полтавской области одержал десятки блестящих побед, в том числе над тремя чемпионами мира и многими сильнейшими борцами Европы. Он заслужив почетное звание "чемпиона чемпионов" — титул, которым до него не обладал никто.

Ему аплодировали большие города США, но заработанные во время гастролей в Америке деньги Поддубному так и не выплатили, а это было около полмиллиона долларов. Спортсмену поставили ультиматум: деньги — только в обмен на гражданство, но Поддубный отказался и сказал, что возвращается в Украину. Однако, вероятно, пожалел о своем решении.

Иван Поддубный
Иван Поддубный отказался от денег и вернулся в Украину

Как умер легендарный борец Иван Поддубный и как выглядит его могила

Ивана Поддубного уважал вест мир, но только не советская власть. После возвращения домой, спортсмен узнал, что власти конфисковали его имущество, а членов семьи объявила "кулаками" и выслала в Казахстан.

В 1930-х годах Поддубный столкнулся с бюрократией: в новом паспорте его фамилию русифицировали, а национальность записали как "русский". Однако Поддубному это не понравилось, он самовольно вычеркнул это и написал: "украинец".

Вскоре украинского силача арестовали и подвергали жестоким пыткам, пытаясь узнать, где он хранит американские доллары и обвиняли в антисоветской пропаганде. Потом Ивана отпустили и он стал редко выходить в люди. Второй раз его арестовали после войны за сотрудничество с немцами, но отпустили из-за отсутствия доказательств.

Иван Поддубный
Ивана Поддубного дважды арестовывала советская власть

Здоровье Поддубного ухудшилось, в конце жизни власть забыла о нем, у него даже не было средств для существования. Спортсмен голодал и писал письма с просьбами о помощи, но не получал ответов. Чтобы купить хлеба, ему приходилось продавать свои медали.

Умер Иван Поддубный в нищете 8 августа 1949 года в Ейске, так и не дождавшись поддержки от государства. Деньги не его похороны собирали всем городом. И лишь после смерти, когда США выделили средства, чтобы установить на его могиле памятник, советская власть о нем вспомнила.

Иван Поддубный
Как в старости выглядел силач Иван Поддубный

О Поддубном сняли фильм, на памятнике написали "Русский богатырь", а имя украинского силача стали использовать в российской пропаганде. Но в 1988 году стелу на могиле Ивана, которая находится в городском парке, разбили и написали на ней "Хохол-петлюровец".

Могила Ивана Поддубного
Как выглядит могила Ивана Поддубного

Сам Поддубный всегда подчеркивал, что он украинец, говорил исключительно на украинском и открыто отстаивал свою национальность. Ему установили памятник в родной Красеновке, а во многих городах Украины есть улицы, названные в его честь.

Могила Ивана Поддубного
Ивана Поддубного похоронили в Ейске

