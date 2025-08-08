Бойца уважал весь мир, кроме советской власти

Иван Поддубный прославился как один из сильнейших борцов своего времени. Весь мир знал его как "чемпиона чемпионов", но в конце жизни ему, как и украинской гимнастке Полине Астаховой, пришлось продавать заработанные медали, чтобы иметь средства к существованию.

"Телеграф" решил выяснить, как сложилась судьба украинского силача Ивана Поддубного и как выглядит его могила. Сегодня, 8 августа, отмечается 76 годовщина его смерти.

Иван Поддубный — что о нем известно

Украинский борец Иван Поддубный родился 8 октября 1871 года в селе Красеновка (ныне Черкасская область, Украина). С детства был физически крепким, помогал отцу по хозяйству, а затем отправился работать в порт грузчиком.

Иван Поддубный в молодости

Позже судьба привела его в цирк, где он увлекся цирковой борьбой — самым популярным шоу начала XX века. Тогдашние выступления борцов были заранее срежиссированы, но Поддубный отказался участвовать в "постановках" и никогда не проигрывал на арене, несмотря на предложения сдать бой за миллионы долларов.

Ивана Поддубного называли "чемпионом чемпионов"

Вскоре он начал развивать профессиональную карьеру, и на протяжение десятилетий украинский силач оставался непобежденным. Иван Поддубный шесть раз становился чемпионом мира по французской борьбе, покорял зрителей в России, Европе и США.

Иван Поддубный шесть раз был чемпионом мира

Богатырь с Полтавской области одержал десятки блестящих побед, в том числе над тремя чемпионами мира и многими сильнейшими борцами Европы. Он заслужив почетное звание "чемпиона чемпионов" — титул, которым до него не обладал никто.

Ему аплодировали большие города США, но заработанные во время гастролей в Америке деньги Поддубному так и не выплатили, а это было около полмиллиона долларов. Спортсмену поставили ультиматум: деньги — только в обмен на гражданство, но Поддубный отказался и сказал, что возвращается в Украину. Однако, вероятно, пожалел о своем решении.

Иван Поддубный отказался от денег и вернулся в Украину

Как умер легендарный борец Иван Поддубный и как выглядит его могила

Ивана Поддубного уважал вест мир, но только не советская власть. После возвращения домой, спортсмен узнал, что власти конфисковали его имущество, а членов семьи объявила "кулаками" и выслала в Казахстан.

В 1930-х годах Поддубный столкнулся с бюрократией: в новом паспорте его фамилию русифицировали, а национальность записали как "русский". Однако Поддубному это не понравилось, он самовольно вычеркнул это и написал: "украинец".

Вскоре украинского силача арестовали и подвергали жестоким пыткам, пытаясь узнать, где он хранит американские доллары и обвиняли в антисоветской пропаганде. Потом Ивана отпустили и он стал редко выходить в люди. Второй раз его арестовали после войны за сотрудничество с немцами, но отпустили из-за отсутствия доказательств.

Ивана Поддубного дважды арестовывала советская власть

Здоровье Поддубного ухудшилось, в конце жизни власть забыла о нем, у него даже не было средств для существования. Спортсмен голодал и писал письма с просьбами о помощи, но не получал ответов. Чтобы купить хлеба, ему приходилось продавать свои медали.

Умер Иван Поддубный в нищете 8 августа 1949 года в Ейске, так и не дождавшись поддержки от государства. Деньги не его похороны собирали всем городом. И лишь после смерти, когда США выделили средства, чтобы установить на его могиле памятник, советская власть о нем вспомнила.

Как в старости выглядел силач Иван Поддубный

О Поддубном сняли фильм, на памятнике написали "Русский богатырь", а имя украинского силача стали использовать в российской пропаганде. Но в 1988 году стелу на могиле Ивана, которая находится в городском парке, разбили и написали на ней "Хохол-петлюровец".

Как выглядит могила Ивана Поддубного

Сам Поддубный всегда подчеркивал, что он украинец, говорил исключительно на украинском и открыто отстаивал свою национальность. Ему установили памятник в родной Красеновке, а во многих городах Украины есть улицы, названные в его честь.

Ивана Поддубного похоронили в Ейске

