На українців чекають зміни у... спорті. Що відомо про новий законопроєкт

Влада шукає способи популяризувати спорт

В Україні планують залучити більше людей до спорту через запровадження європейської системи спортивних клубів. Зараз розробляють відповідний законопроєкт, що змінить застарілу систему.

Що треба знати:

В Україні запровадять європейську модель спортивних клубів для залучення більшої кількості громадян до спорту

Міністр спорту Матвій Бідний анонсував розробку нового базового закону про спорт на основі клубної моделі

Ініціатива має замінити застарілу систему ДЮСШ, де батьки та діти не мають права голосу

Про це розповів міністр молоді та спорту України Матвій Бідний в інтерв'ю "РБК-Україна". Він пояснив, що в Європі система спортивних клубів побудована так, щоб залучати якнайбільше людей. Навіть ставши дорослими та припинивши активні зайняття спортом, люди залишаються членами клубу. Вони продовжують бути частиною спільноти — носять символіку клубу, купують абонементи на ігри, приводять туди вже своїх дітей

Це одна з причин, чому в Європі багато громадян постійно займаються якоюсь фізичною активністю. Тому ми розробляємо проєкт нового базового закону про спорт, який впроваджує європейську модель спорту в Україні, Матвій Бідний

За його словами, в основі ініціативи буде клубна модель, як у Європі. Це працює так: люди утворюють громадські спортивні клуби, через які вирішують, чим займаються вони, їхні діти, де вони тренуються, хто їх тренує тощо.

Такі клуби можуть отримувати підтримку на рівні громади, на рівні області та на рівні держави. Бо найважливіше – це саме те, що відбувається в громадах. Спортивні клуби – це не ДЮСШ, де тренера тобі призначив керівник місцевої ради, бо це його кум, який може прийти на тренування напідпитку, вдарити дитину, образити її, і де в батьків немає жодного права голосу, — пояснив міністр

Він додав, що треба покласти край традиції, коли через біль, піт, кров і сльози тренер ламає дитину, щоб вона вигравала на змаганнях. Тренер отримує медалі, підвищення рейтингу та зарплати за досягнення свого вихованця. У цій системі дитина та батьки безправні й так не має бути.

В Європейських спортивних клубах такого свавілля немає. Там спільнота, де за рішення беруть на себе відповідальність батьки дітей – члени цих клубів. Вони і визначають, яким має бути тренувальний процес для дітей, хто їх має тренувати та за якими програмами, Матвій Бідний

За словами міністра, вже існує пілотний проєкт "Активні громади", у якому беруть участь 50 громад і де запрацювали громадські спортивні клуби. Крім того, є федерації, які вже посилили свою спроможність та автономність.

