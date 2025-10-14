Труханов, Царев и Полунин лишились гражданства не просто так? Какие скандалы стоят за их именами

Двое из них открыто поддерживали Россию

Мэра Одессы Геннадия Труханова, коллаборанта и бывшего депутата Верховной рады Олега Царева и танцовщика Сергея Полунина лишили украинского гражданства. Соответствующий Указ подписал президент страны Владимир Зеленский.

Труханов, Царев и Полунин лишены гражданства Украины

После лишения гражданства Труханов сказал, что все что сейчас происходит, выгодно врагу

Олег Царев поддерживал полномасштабное вторжение в Украину и призывал сдать Кривой Рог

Сергей Полунин является большим поклонником Путина и имеет на теле три татуировки с его портретом

"Также подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц – подготовлены соответствующие решения по ним. Указ подписал", — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Геннадий Труханов

Городской глава Одессы с 27 мая 2014 года (переизбирался в 2015 и 2020 годах), народный депутат Украины VII созыва.

Родился 17 января 1965 года в Одессе, учился в средней школе № 4. Окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище им. Фрунзе. После окончания обучения присвоено звание лейтенанта. Специальность — инженер по эксплуатации артиллерийской техники и вооружения.

Политическую карьеру начал депутатом Одесского горсовета от Партии регионов, впоследствии стал народным депутатом Украины VII созыва. В 2014 году Труханова избрали мэром Одессы.

Геннадий Труханов. Фото: Facebook

С одесским городским главой связаны немало скандалов. Так, например, в апреле 2016 года протестующие поставили под городской администрацией палаточный городок с требованием отставки Труханова и провели митинг (акция "Одесса без Труханова").

22 июня 2016 в Одессе прошёл форум Ассоциации городов, на который приехали городские головы из разных регионов и другие политики. Тогда 7 тысяч одесситов подписали обращение к Президенту Украины с требованием отставки городского головы.

В 2017 году НАБУ сообщило Труханову о подозрении в злоупотреблении служебным положением в рамках так называемого "дела Краяна". Речь шла о покупке Одесским горсоветом здания завода "Краян" за 185 млн грн — при том, что незадолго до этого она была приобретена за 11,5 млн. После нескольких лет судов ВАКС в 2021 году отменил оправдательный приговор и возобновил рассмотрение дела. В 2023 году Труханова даже отправляли в следственный изолятор из-за этого дела — он не внес нужный залог. Там пробыл 1 день – внесли залог в размере 13,42 млн гривен.

Еще одно расследование касается схемы завладения шестью земельными участками площадью 15,9 га и убытками городского бюджета на 689 млн. грн. Следствие НАБУ и САП считает, что Труханов действовал в сговоре с местными бизнесменами. Кроме того, Труханов фигурировал в производствах по вмешательству в работу судей по делу "Дома Руссова".

25 декабря 2018 года включён в список украинских физических лиц, против которых российским правительством введены санкции.

Геннадий Труханов. Фото: Facebook

Стоит добавить, что на фоне слухов о возможном лишении Труханова украинского гражданства, сам он высказывал свою позицию:

За 12 лет в должности история о моем якобы российском гражданстве возникает стабильно раз в несколько лет, особенно перед выборами или другими важными политическими процессами в стране. За эти годы я получил множество документов как с украинской, так и с российской стороны, которые подтвердили — российского гражданства у меня никогда не было и нет на сегодня. Более того – с 2018 года в России я внесен в санкционные списки как гражданин Украины писал Труханов в своем Telegram-канале

Слухи о наличии у Труханова российского паспорта ходили давно. В частности, одесский волонтер и активист Сергей Стерненко публиковал скан-копии документов, которые он определил как доказательства российского гражданства мэра Одессы. Но сам Труханов говорил, что это все фейки и у него только украинское гражданство. При этом мэр Одессы заявлял, что эта информация подтверждена как с украинской, так и с российской стороны.

После лишения его гражданства Украины он сказал следующее:

Все, что сегодня происходит – выгодно нашему врагу, Российской Федерации. Сейчас нужно единство и сплоченность. Разбираться нужно после Победы Геннадий Труханов

Олег Царев

Царев родился в 1970 году в Днепре. Одно время жил в Тернополе, где учился в школе и занимался классической борьбой. Получил образование в Московском инженерно-физическом институте. Сначала Царев работал инженером, затем резко стал директором. В частности, руководил ООО "Курс", финансовым страховым обществом "Доверие", ООО "Кремниевая долина" в Днепре. Возглавлял Днепропетровское отделение Партии регионов.

В 2006 году Царев стал народным депутатом Украины. Будучи на этой должности он поддерживал закон "Об основах государственной языковой политики", усиливающий статус русского в Украине. Кроме того, он голосовал за "Харьковские соглашения", согласно которым Черноморский флот России может оставаться в Севастополе до 2042 года.

Также Царев отличился своей поддержкой силового разгона Евромайдана. Кроме того, он заявлял, что якобы Россия аннексировала Крым из-за майдановцев.

Олег Царев. Фото: community.hiblogger.net

Помимо всего прочего, Царев намеревался стать президентом Украины. 28 марта 2014 года он подал документы в Центральную избирательную комиссию Украины для регистрации кандидатом в президенты. Поддержать кандидатуру Олега Царёва намерена была политическая партия "Русский блок". 31 марта 2014 года Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Царёва кандидатом в президенты. Однако уже 29 апреля 2014 года объявил о снятии своей кандидатуры, призвав бойкотировать "выборы, которые проходят на фоне гражданской войны"

К середине апреля 2014 года против Царёва было возбуждено три уголовных дела за призывы к изменению территориальной целостности Украины путём её федерализации, совершению действий на изменение границ территории Украины, а также призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя. Затем всё было объединено в одно уголовное производство.

3 июня 2014 года Верховная Рада дала разрешение на привлечение Царева к уголовной ответственности, его задержание и арест. Однако вскоре он был освобожден. В июле стало известно, что политик сбежал из Украины в Крым.

Олег Царев. Фото: Википедия

В 2015 году ГПУ инициировала процедуру заочного осуждения Царева. В марте 2023 года Киевский апелляционный суд дал предварительный приговор, согласно которому Царев был приговорен к 12 годам тюрьмы.

Царев поддержал полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году. Он призывал "сдать" Кривой Рог.

2 февраля 2024 года суд постановил арестовать имущество Царева на сумму почти 500 миллионов гривен, включая квартиру в центре Днепра, земельный участок в Киевской области, а также два имущественных комплекса на территории временно оккупированного Крыма — санаторий Кирова и музей "Усадьба княгини Барятинской". В ноябре его заочно приговорили к 8 годам лишения свободы за финансирование вооруженной агрессии РФ против Украины.

Сергей Полунин

Сергей Полунин, известный артист балета родом из Херсона, также является большим поклонником Путина.

Он уехал в Россию, где летом 2012 года по приглашению художественного руководителя балетных трупп двух российских театров Игоря Зеленского и стал премьером Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и одновременно — постоянным приглашённым солистом Новосибирского театра оперы и балета.

Однако в декабре 2024 года Полунин внезапно объявил о своем намерении покинуть Россию. Полунин сообщил, что его "миссия" в РФ завершена, и он больше не чувствует себя там как дома и сбежал за границу.

Сергей Полунин. Фото: Википедия

Полунин неоднократно выражал свою приверженность Путину, называя его "ангелом" и "олицетворением добра и света". В 2018 году он даже сделал татуировку с портретом Путина на груди, а затем добавил еще два с его изображением на плечах.

Сергей Полунин

Стоит также добавить, что в 2024 году Полунин был доверенным лицом Путина на президентских выборах, а также организовывал сборы средств для поддержки российских военных, вовлеченных в так называемую "специальную военную операцию".

В августе 2018 года выступал на фестивале "Опера в Херсонесе", который проходил в Крыму.

30 ноября 2018 года объявил о принятии российского гражданства и своей поддержке деятельности президента России Владимира Путина. В конце ноября 2018 году он был внесён в украинскую базу сайта "Миротворец".

В январе 2019 года должен был танцевать "Лебединое озеро" в Парижской национальной опере, однако после серии негативных высказываний в своём Instagram на темы гомосексуальности и гендерных ролей, перевод и публикация которых театральным критиком в балетном журнале вызвали в Европе скандал, руководитель труппы Орели Дюпон отказалась от сотрудничества с танцовщиком, сославшись на то, что его взгляды "противоречат ценностям театра".

За оправдание войны России против Украины находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 апреля 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер".

