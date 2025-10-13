Труханов нарушил молчание и высказался о скандале с гражданством

Городской глава Одессы заявляет, что история с его гражданством всплывает стабильно раз в несколько лет

Мэр Одессы Геннадий Труханов, которого могут лишить украинского гражданства, высказался на фоне этого скандала. Он уверяет, что российского гражданства у него никогда не было и нет сейчас и за время своей работы главой города он прошел массу различных проверок.

Что нужно знать:

Труханов сказал о подтверждении отсутствия гражданства РФ с украинской и российской сторон

С 2018 года в России Труханов внесен в санкционные списки как гражданин Украины

За 12 лет на посту мэра города Труханов прошел множественные проверки

Комиссия при президенте Украины рассмотрит дело о лишении Геннадия Труханова украинского гражданства

В своем Telegram-канале 13 октября Труханов опубликовал пост, в котором в очередной раз сказал, что не имеет другого гражданства. Он отметил, что это подтверждено как с украинской стороны, так и с российской.

За 12 лет в должности история о моем якобы российском гражданстве возникает стабильно раз в несколько лет, особенно перед выборами или другими важными политическими процессами в стране. За эти годы я получил множество документов как с украинской, так и с российской стороны, которые подтвердили — российского гражданства у меня никогда не было и нет на сегодня. Более того – с 2018 года в России я внесен в санкционные списки как гражданин Украины Геннадий Труханов

Труханов опубликовал документы в своем Telegram-канале

Одесский мэр подчеркнул, что за время своей работы он прошел множество проверок.

Главное – я 12 лет возглавляю миллионный украинский город, а это значит, что прошел максимальные уровни всех возможных для украинского чиновника проверок, в том числе и на наличие любого другого гражданства, кроме украинского подытожил мэр Одессы.

Стоит добавить, что в понедельник, 13 октября, на комиссии при президенте Украины планируют рассмотреть вопрос о лишении мэра Одессы украинского гражданства из-за наличия российского.

