Золотая мозаика и тонны мрамора: как выглядит вилла в Крыму, где прописан Труханов (фото)

Особняк в четыре этажа, где прописан Труханов, поражает своей роскошью

Президент Владимир Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства из-за подтвержденного наличия российского. Уже назвали три имени, среди которых — мэр Одессы Геннадий Труханов. И хотя одиозный чиновник заявил, что информация о его российском гражданстве является "очередной провокацией", в СБУ сообщили, что Труханов является гражданином РФ.

Что нужно знать:

Президент Украины подписал указ о лишении украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова

СБУ подтвердила наличие у него гражданства РФ и обнародовала документы с его пропиской в оккупированном Крыму

Строение по адресу прописки Труханова выставлено на продажу за 280 млн рублей (более $3,5 млн) и представляет собой роскошную виллу площадью 677 кв. м с участком 17 соток

В Службе безопасности Украины также обнародовали фото документов, подтверждающих получение гражданства РФ, один из которых заинтересовал "Телеграф". На нем указана прописка Труханова в оккупированном Крыму.

Как следует из материалов проверки паспорта гражданина Российской Федерации Геннадия Труханова, он прописан по адресу: Ялта городской округ, пгт. Массандра, ул. Мира, 31.

Данные проверки паспорта Труханова, обнародованные СБУ

Массандра — небольшой пригорoд Ялты с развитой курортной инфраструктурой, парками и винодельческим комбинатом "Массандра" с его знаменитыми подвалами и винной коллекцией. Улица Мира расположена в жилой части посёлка, в шаговой доступности от санаториев и винных объектов.

Примечательно, что сейчас строение по указанному адресу выставлено на продажу на российских сайтах недвижимости. Владелец хочет получить за него 280 млн рублей, то есть более 3,5 млн долларов США. Почему цена этого дома так высока?

В объявлении говорится, что общая площадь виллы составляет 677 квадратных метров, а участок, на котором она расположена, занимает 17 соток. Дом включает четыре уровня и оборудован собственным лифтом. После недавнего ремонта и полной меблировки в помещениях никто не проживал.

Дом в Крыму, где прописан Труханов

На нижнем уровне находится просторный SPA-комплекс, оформленный с исключительным вниманием к деталям. Здесь — русская баня из арктической сосны кело, привезенной из Лапландии, и настоящий турецкий хамам с мозаикой, инкрустированной золотом. Комплекс дополняют тропический душ в золотом исполнении, купель с ледогенератором и бар с никелированными фасадами. Мебель выполнена из морской кожи, как на элитных яхтах, что гарантирует долговечность и безупречный внешний вид.

На первом этаже расположена новая гостиная с действующим камином, для которого использовано около двух тонн флорентийского мрамора. Здесь же находятся столовая и кухня в современном варианте стиля французский прованс. Между ними — изысканный деревянный портал со встроенной нишей для утвари и винным холодильником. Кухонные фасады выполнены из массива, столешницы — из натурального мрамора. Есть остров с гибким смесителем и измельчителем отходов. Из кухни и столовой предусмотрен выход в зону бассейна и летней кухни. Также на этом уровне размещены две просторные гостевые спальни.

Второй этаж отведен под четыре мастер-спальни с отдельными санузлами и террасу с видом на виноградники, отель "Ялта-Интурист" и море. Во всех спальнях и ванных комнатах установлены теплые полы с возможностью регулирования температуры.

На третьем уровне расположены две дополнительные спальни для гостей или персонала, тренажерный зал, русский бильярд, зона для настольного тенниса и терраса с панорамным видом.

Все двери и мебель в доме изготовлены из ценных пород дерева, а окна и фурнитура — исключительно европейского производства. Пространство вокруг бассейна и сада выложено итальянским травертином, который не нагревается даже в жару. Переливной бассейн площадью 15 квадратов и глубиной 1,9 м облицован итальянской мозаикой.

На участке также расположен двухэтажный дом для персонала площадью 120 квадратов — с комнатами для проживания, охраны и обслуживающего персонала, помещением для хранения инвентаря и постом видеонаблюдения. Есть гараж на три автомобиля и техническая зона.

Кроме фото роскошного жилища агентства недвижимости также опубликовали планы его планировки.

Напомним, имя Геннадия Труханова неоднократно фигурировало в громких коррупционных делах. В 2017 году НАБУ сообщило ему о подозрении в злоупотреблении служебным положением в рамках так называемого "дела Краяна". В 2023 году Труханова даже отправляли в следственный изолятор, где он пробыл один день. Затем за него внесли залог в размере 13,42 млн гривен.