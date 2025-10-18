"Или в Киеве триколор, или…": Кулеба назвал три варианта окончания войны

Один из них почти полностью зависит от украинского народа

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал три сценария окончания войны в Украине. Один из них может возникнуть в результате так называемого "Черного лебедя" — неожиданное влиятельное событие.

Что нужно знать:

Кулеба назвал оптимистический, реалистичный и негативный сценарии завершения войны

Развал России, как и СССР, никто не сможет предсказать, но он возможен

Ключевым фактором в возможном падении страны будет не отсутствие поддержки Запада

Как отметил дипломат в интервью "24 каналу", все озвученные им сценарии вполне могут произойти, но у каждого из них есть деталь, которая играет главную роль. В оптимистическом варианте — "Черный лебедь", в нейтральном — отсутствие действий, а в негативном — излом украинского общества.

Оптимистический сценарий окончания войны в Украине

Кулеба говорит, что этот вариант возможен при "Черном лебеде". Это будет какое-то достаточно сильное событие, которое подкосит или разрушит Россию. Заметим, что дипломат не озвучил смерть главы РФ Владимира Путина, однако ее в этом спектре можно рассматривать.

"Что-то происходит. В России начинается процесс внутреннего разрушения. И тогда мы вообще выигрываем войну, заезжаем на танках в Донецк, в Луганск, в Симферополь, потому что Россия исчезла, люди на местах потеряли командиров и начали сдать свои позиции", — добавляет дипломат.

Он подчеркивает, что предугадать условный распад России невозможно. Ведь даже в 1991 году на политической арене никто не думал, что уже в августе СССР распадется. С РФ так же, но если Советский Союз развалился, то Россия может.

"В таком случае у нас полным ходом идет восстановление, у нас членство в Европейском Союзе. У нас какая-то новая модель сосуществования с Россией. Да, украинцам нужно будет смириться с тем, что с Россией нужно будет иметь какие-то отношения", — резюмирует экс-министр.

Нейтральный сценарий окончания войны в Украине

Кулеба рассказывает, что этот вариант похож на ситуацию в 2016-2021 году. Когда практически ни мира, ни войны нет. Есть какие-то перестрелки, накал в политическом плане, но фактически война в затишье. Этот вариант — отсутствие стабильности, важных шагов, инвестиций в восстановление и вступ в ЕС. Фактически стагнация, превращающая Украину в болото.

"У нас с вами есть свет, есть газ, есть независимая суверенная страна, но она как болото. Она никуда не двигается, потому что в любой момент снова все может полететь и начать нас разрушать", — объясняет экс-министр.

Негативный сценарий окончания войны в Украине

По словам Кулебы, этот вариант возможен, если Европа и США прекратят поставки оружия, украинские оборонные предприятия разгромлены, энергетика тоже. Как следствие, общество устало, сломано и отказывается от поддержки войны.

"Здесь Россия делает финальный толчок. И дальше есть два варианта. Или реально в Киеве триколор, или все еще висит желто-голубой флаг, свой президент, свой парламент, но реально все решает Москва. То есть условно там белорусско-грузинский сценарий. Обратите внимание, в этой модели ключевым на самом деле является излом воля украинского народа", — говорит дипломат.

Он отмечает, что ключевое не отсутствие оружия, света или поддержки Запада. Ведь сломанный украинский народ — это то, что может привести Украину к падению.

