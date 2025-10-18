"Соглашаюсь с Трампом, но...": Зеленский оценил заявление лидера США о прекращении войны

Зеленский подчеркнул, что готов к мирным переговорам, но проблема не в Украине, а в России

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга для прессы прокомментировал сообщение президента США Дональда Трампа, в котором тот заявил, что и Украина и Россия "должны остановиться там, где находятся сейчас". Зеленский сказал, что согласен с Трампом в вопросе, что войну нужно остановить, но есть нюанс.

Что нужно знать:

Украина готова к любым форматам переговоров, способных приблизить мир

Сначала нужно остановить боевые действия — то есть устроить полное прекращение огня.

Проблема не в Украине, а в российском правителе Владимире Путине

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщение Трампа, Зеленский подчеркнул, что согласен с американским президентом. Украина пока что готова к любым форматам, которые могут приблизить мир.

"Ради наших стран и при таких обстоятельствах, где мы находимся сейчас, я думаю, мы должны остановиться там, где сейчас находимся, и Трамп прав — важно это остановить, а затем начать разговор", — сказал он.

Но, добавил Зеленский, проблема сейчас не в Украине, а в том, что делает российский диктатор Владимир Путин. Обе стороны должны остановиться, но войну начала не Украина.

"Я соглашаюсь с Трампом, что обе стороны должны остановиться, но вопрос в Путине. Не мы начинали эту войну… Я лично готов к любым форматам, которые могут приблизить Украину к миру", — резюмировал Зеленский.

Сообщение Трампа

Президент США Дональд Трамп отказался общаться с прессой после встречи с Зеленским и сразу улетел в свою резиденцию — вероятно, играть в гольф на выходных. Но он все же опубликовал сообщение в собственной социальной сети Truth Social. В сообщении Трамп призвал обе стороны "объявить о победе" — мол, "пусть их рассудит история".

"Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским была очень интересной и сердечной, но я сказал ему, как и настойчиво советовал Путину, что пора прекратить убийства и заключить соглашение! Достаточно кровопролития, достаточно определять границы войной и отвагой. Они должны остановиться там, где находятся сейчас. Пусть обе стороны объявят о победе, а история рассудит! Больше никаких выстрелов, никакой смерти, никаких огромных и неподъемных трат. Эта война никогда бы не началась, будь я Президентом. Тысячи людей гибнут еженедельно — хватит, возвращайтесь к своим семьям в мире!", — написал он.

Напомним, что в пятницу, 17 октября, в Вашингтоне прошла встреча украинского и американского лидеров Владимира Зеленского и Дональда Трампа. На ней поднимался вопрос завершения войны в Украине и не только. Примечательно, что разговор президентов продолжался больше, чем было запланировано сначала. Президенты разговаривали между собой более двух часов. "Телеграф" собрал все о том, чем именно завершилась встреча.