"Або у Києві триколор, або…": Кулеба назвав три варіанти закінчення війни

Один з них майже повністю залежить від українського народу

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав три сценарії закінчення війни в Україні. Один з них може виникнути внаслідок так званого "Чорного лебідя" — неочікувана досить впливова подія.

Що треба знати:

Кулеба назвав оптимістичний, реалістичний та негативний сценарії завершення війни

Розвал Росії, як й СРСР, ніхто не зможе передбачити, але він можливий

Ключовим фактором в можливому падіння країни буде не відсутність підтримки Заходу

Як зазначив дипломат в інтерв'ю "24 каналу", усі озвучені ним сценарії цілком можуть статись, але кожен з них має деталь, яка відіграє головну роль. В оптимістичному варіанті — "Чорний лебідь", в нейтральному — відсутність дій, а в негативному — злам українського суспільства.

Оптимістичний сценарій закінчення війни в Україні

Кулеба каже, що цей варіант можливий за "Чорного лебедя". Це буде якась досить сильна подія, що підкосить чи навіть зруйнує Росію. Зауважимо, що дипломат не озвучив тут смерть очільника РФ Володимира Путіна, однак її в цьому спектрі можна розглядати.

"Щось стається. В Росії починається процес внутрішнього руйнування. І тоді ми взагалі виграємо війну, заїжджаємо на танках в Донецьк, в Луганськ, в Сімферополь, бо Росія зникла, люди на місцях втратили командирів і почали здали свої позиції", — додає дипломат.

Він наголошує, що передбачити умовний розпад Росії неможливо. Адже навіть у 1991 році ніхто на політичній арені не думав, що вже у серпні СРСР розпадеться. З РФ так само, але якщо Радянський союз розвалився, то й Росія може.

"В такому разі у нас повним ходом йде відновлення, у нас членство в Європейському Союзі. У нас якась нова модель співіснування з Росією. Так, українцям треба буде змиритись з тим, що з Росією треба буде мати якісь відносини", — резюмує ексміністр.

Нейтральний сценарій закінчення війни в Україні

Кулеба розповідає, що цей варіант схожий на ситуацію у 2016-2021 році. Коли фактично ні миру, ні війни немає. Є якісь перестрілки, розжарювання в політичному плані, але фактично війна в затишші. Цей варіант — відсутність стабільності, важливих кроків, інвестицій у відновлення та вступу в ЄС. Фактично стагнація, яка перетворює Україну в болото.

"У нас з вами є світло, є газ, є незалежна суверенна країна, але вона як болото. Вона нікуди не рухається, тому що в будь-який момент знову все може полетіти і почати нас руйнувати", — пояснює ексміністр.

Негативний сценарій закінчення війни в Україні

За словами Кулеби, цей варіант можливий, якщо Європа та США припинять поставки зброї, українські оборонні підприємства розгромлені, енергетика теж. Як наслідок суспільство втомлене, зламане та відмовляється від підтримки війни.

"Тут Росія робить фінальний поштовх. І далі є два варіанти. Або реально в Києві триколор, або все ще висить жовто-блакитний прапор, свій президент, свій парламент, але реально все вирішує Москва. Тобто умовно там білорусько-грузинський сценарій. Зверніть увагу, в цій моделі ключовим насправді є зламана воля українського народу", — пояснює дипломат.

Він наголошує, що ключова не відсутність зброї, світла чи підтримки Заходу. Адже зламаний український народ — те, що може привести Україну до падіння.

