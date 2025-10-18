Стрелки часов переведутся автоматически: какую технику не нужно трогать при переходе на зимнее время

В конце октября часы переведут обратно на один час

В Украине уже 26 октября, в воскресенье, будут переводиться часы на зимнее время. То есть на час назад. Этот процесс очень часто путает людей, которые первое время не могут сориентироваться в том, который сейчас час.

Именно поэтому "Телеграф" подготовил список гаджетов и техники, где автоматически переводится время. Заметим, что всегда проверить правильность времени можно в сети, задав вопрос в поисковом сервисе.

Какая техника автоматически переводит время

Смартфоны (Android, iPhone). Но необходимо, чтобы в настройках была включена эта функция. Для этого зайдите в "Дата и время → Автоматически" или "Временный пояс сети".

Компьютеры (Windows, macOS) – если стоит опция "Устанавливать время автоматически".

(Windows, macOS) – если стоит опция "Устанавливать время автоматически". Планшеты, ноутбуки, смарт-часы, телевизоры с интернетом – также синхронизируют время через сеть. Аксессуары, подключенные к телефону, могут быть для надежности пересинхронизированы через соответствующие приложения для надежности.

Заметим, что автоматический перевод гаджетов возможен при подключении к интернету. Если пользователь выключает его на ночь, время не переведется. Кроме того, включенный VPN также может помешать установке актуального времени.

Что автоматически не переводится:

Обычные механические часы или даже электронные, если нет соответствующей функции или подключения к интернету.

Бытовая техника без подключения к интернету (например, микроволновки, старые будильники, радиоприемники). Их следует переводить своими руками.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что искусственный интеллект назвал плюсы и минусы перевода часов.