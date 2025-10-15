От перевода часов не откажемся? Нардеп объяснил, почему Украина до сих пор живет в одном времени с РФ

Нардеп объяснил настоящие причины, почему мы до сих пор переводим часы

В ночь с 25 на 26 октября 2025 украинцы снова переведут стрелки часов на час назад – в четыре утра они должны показывать три. Это произойдет, несмотря на то, что уже несколько лет подряд в обществе ведутся дискуссии о целесообразности этого ритуала, а парламент даже принял закон о его отмене.

"Телеграф" рассказывает, почему Украина не может отказаться от сезонного изменения времени, какие экономические и политические причины стоят за этим решением, и что на самом деле мешает закону о едином времени вступить в силу.

Верховная Рада приняла законопроект №4201 об исчислении времени в Украине, который должен был навсегда отменить сезонный перевод часов. Тогда отмечали европейское направление развития и синхронизации Украины со временем европейских стран. Однако эти аргументы не перевесили экономические расчеты и географические реальности.

Законопроект №4201 об исчислении времени в Украине

По этому документу Украина должна остаться в зимнее время по шкале Всемирного координированного времени UTC+2. Однако на октябрь 2025 года президент не подписал этот закон.

Президент до сих пор не подписал закон

Без подписи главы государства документ не вступает в силу, поэтому страна продолжает жить по старым правилам. Постановление Кабинета Министров от 1996 года до сих пор требует перехода на летнее и зимнее время, и именно оно управляет жизнью миллионов украинцев. Пока новый закон не будет подписан и опубликован, практика перевода часов дважды в год будет оставаться обязательной.

Постановление от 13 мая 1996 г. N 509

Три часовых пояса и экономическая выгода — нардеп объяснил истинные причины сохранения практики

Олесий Мовчан, заместитель председателя Комитета по вопросам экономического развития, рассказал о реальных причинах, почему Украина до сих пор не отказалась от перевода часов. По его словам, решение имеет как политические, так и экономические основы, и здесь нет однозначно правильного мнения.

"Вопрос, значит, экономическая часть — это то, что нужно воспользовать как можно большую часть светового дня. То есть, когда у нас утро, когда у нас вечер", — объяснил парламентарий в комментарии "Телеграфу".

Украина разделена на три естественных часовых пояса:

Закарпатье;

центральная Украина;

восток (от города Изюм до границ).

Переход на летнее и зимнее время позволяет всем трем регионам максимально использовать световой день, говорит нардеп.

В переходе есть, прежде всего, экономическая выгода. Она заключается в уменьшении расходов на электроэнергию. "Экономически это выгодно, потому что затраты на электроэнергию меньше. Тем более, что она у нас не в профиците сейчас", — подчеркнул Мовчан.

Украина расположена одновременно в трех часовых поясах

Политика против географии — почему здравый смысл взял верх над желанием дистанцироваться от России

Политическая составляющая вопроса также не менее важна. Летнее время в Украине совпадает со временем в Российской Федерации, что, разумеется, вызывает определенное недовольство у общества. Фактически, страна подстраивается под восточный регион и часовой пояс, действующий на европейской части РФ.

Политически хотелось меньше российского, больше европейского, но, пожалуй, в Офисе президента просто посчитали, что это может принести ущерб и всё, Алексей Мовчан.

Он добавил, что согласен с таким подходом, ведь географию нельзя изменить политическим решением.

Молчан провел аналогию с природными явлениями. "Нам может не нравиться, например, зима, но мы ничего с этим не можем поделать. Так же и часовые пояса, в которых находится Украина", — пояснил он. Парламентарий признал, что сам выступал против отмены перехода на летнее и зимнее время, потому что считает такое решение экономически взвешенным.

Есть еще другой вариант: некоторые страны действительно живут по времени своей столицы, невзирая на естественный часовой пояс. Например, островные части Франции или Британии, расположенные в тысячах километров от столицы, используют время метрополии. Однако для Украины с ее тремя естественными часовыми поясами и дефицитом электроэнергии такой подход оказался экономически нецелесообразным.

Поэтому 26 октября 2025 украинцы снова переведут часы, и эта практика будет продолжаться до тех пор, пока экономическая ситуация и географические реальности не изменятся настолько, чтобы политические аргументы перевесили здравый смысл.

