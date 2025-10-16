Почему переход на зимнее время нужен Украине: нардеп назвал главное преимущество

Смещение времени помогает сэкономить и более эффективно использовать дневной свет.

Перевод времени на летний и зимний несколько лет подряд вызывает жаркие дискуссии своей целесообразностью. Однако для Украины в таком "кручении стрелок" важна экономическая выгода.

Что нужно знать

Украина географически охватывает три часовых пояса

Перевод часов позволяет максимально использовать световой день и уменьшает потребность в искусственном освещении.

Главная экономическая выгода – экономия электроэнергии, что сейчас особенно актуально

Переход на зимнее время в 2025 году состоится в ночь с субботы на воскресенье, 26 октября, в 4:00

О выгоде от перевода часов "Телеграфа" рассказал заместитель председателя Комитета по вопросам экономического развития Алексей Мовчан. Учитывая ситуацию в энергетике, нужно пользоваться как можно большей частью светового дня.

Один часовой пояс вместо трех

Географически, территория Украины охватывает три часовых пояса.

Закарпатье находится в Центральноевропейском поясе (UTC+1).

находится в Центральноевропейском поясе (UTC+1). Большая часть страны , включая Киев, находится в Восточноевропейском поясе (UTC+2), поэтому это время часто называют "киевским". Он является официальным для всей страны .

, включая Киев, находится в Восточноевропейском поясе (UTC+2), поэтому это время часто называют "киевским". Он является . Восточные регионы (часть Харьковской, Донецкой и Луганской областей) находятся в Восточном Европейском поясе (UTC+3).

Часовые пояса Украины/ Инфографика "Телеграф"

Чем выгоден перевод часов

Перевод часов в летнее и зимнее время имеет практическую пользу, объясняет нардеп. Такой переход позволяет более эффективно использовать световой день во всех трех географических часовых поясах и уменьшает потребность в искусственном освещении.

По словам Мовчана, главное преимущество – экономия электроэнергии. Благодаря смещению времени снижается нагрузка на энергосистему, что особенно важно сейчас, когда электричества в Украине не хватает. "Это экономически выгодно ", — подчеркнул он.

Полный текст интервью читайте по ссылке: От перевода часов не откажемся? Нардеп объяснил, почему Украина по-прежнему живет в одном времени с Москвой

Что известно об отмене перевода часов и что будет в этом году

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №509 от 13 мая 1996 года переход на зимнее время происходит ежегодно в последнее воскресенье октября. В 2025 году это будет ночь с субботы на воскресенье, 26 октября. В 4:00 утра стрелки часов нужно перевести на час назад.

В июле 2024 года Верховная Рада поддержала законопроект №4201 "Об исчислении времени в Украине", автором которого стал Руслан Стефанчук. Документ предлагает отказаться от сезонного перевода часов и покинуть страну на постоянном зимнем времени. 21 августа законопроект передали на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Но по состоянию на октябрь 2025 подписи до сих пор нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем неудобен перевод часов на зимнее время. В частности это может создать дополнительные неудобства при отключениях электроэнергии.