Выпадет снег и резко похолодает: когда в Украине кардинально изменится погода

Погода по всей стране будет холодной и дождливой

В октябре украинцев еще порадует "бабье лето", но сначала придется столкнуться с волной похолодания, которая принесет дожди и понижение температуры. Возможен также мокрый снег.

Что известно:

В Украину с 19 октября придет похолодание и дождливая погода

Грядущее похолодание не окончательное, оно продержится примерно три дня

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Температура воздуха начнет снижаться уже на ближайших выходных.

С сегодняшнего дня, 17 октября, на Украину надвигается циклон с северо-запада, который принесет дожди в большую часть регионов страны. Осадков не прогнозируют лишь в Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и Днепре.

В субботу, 18 октября, на западе страны начнется похолодание: днем воздух прогреется до +8…+12 градусов. В центральных, северных и южных областях еще будет относительно тепло – +12…+15 градусов. Ночью температура упадет до +4…+10 градусов, заморозки маловероятны, кроме Карпат.

В Украину идет похолодание и дожди

В Киеве завтра ожидается облачная погода и достаточно тепло. Днем вероятны кратковременные дожди и временами порывистый ветер.

А вот воскресенье, 19 октября принесет резкое похолодание почти по всей Украине. Температура днем в большинстве областей составит +4…+8 градусов, на востоке и юге еще будет немного теплее – до +11…+15 градусов. Осадки ожидаются практически по всей Украине, а в отдельных регионах возможен мокрый снег.

Такой погода сохранится и 20 октября, но это похолодание не окончательное.

Согласно данным Укргидрометцентра, температура воздуха 19 октября в Украине действительно резко снизится. Холоднее всего будет в Киеве +5…+7 градусов. Дожди днем пройдут в центральных, северо-восточных и южных областях.

Погода в Украине на 19 октября

Кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", что похолодание в Украине продержится примерно три дня — до 23 числа. Ночные заморозки (от 0 до -3 °C) прогнозируются в большинстве областей, кроме южных регионов. Днем столбики термометра по Украине будут подниматься до +10…+12 градусов.

Подробнее о прогнозе погоды на октябрь читайте в материале: Прогнозы народных синоптиков о тепле оказались ложными: "Телеграф" узнал, где ударят морозы

Похолодание в Украине в октябре

"Телеграф" писал ранее, что Одесса снова может уйти под воду. На Украину надвигаются сильные дожди.