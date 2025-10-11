Там вылавливали трупы из реки. Где в Украине находится жуткое село

Первое упоминание об этом населенном пункте было еще в 1399 году

В Украине есть немало населенных пунктов с уникальными названиями, среди которых не только "бандитские" поселения. Ведь есть, например, село Саранчуки на Тернопольщине. Его название выглядит достаточно прозрачным, но действительно ли это так.

"Телеграф" решил выяснить, почему Саранчуки имеют такое название, а также рассказать о жуткой странице истории населенного пункта. Заметим, что вышеупомянутое село присоединяет село Войсовичевка, хутора Гировица и Соколица.

Первое письменное упоминание о селе Саранчуки было в 1399 году. Тогда в населенном пункте существовал костёл, построенный представителями рода шляхтичей Бучацких герба Абданк. Кроме того, в 1416 году село упоминалось как Шаранчуки.

Село Саранчуки

Пока официальной версии происхождения названия населенного пункта нет, однако есть теория, что в свое время село атаковало нашествие саранчи. А это дало почву образованию названия. Есть и мнения, что Саранчуки образовались в честь какого-нибудь выдающегося деятеля или господина в селе, однако официально это не подтверждалось.

Заметим, что правильно говорить СаранчукИ, с ударением на последнюю гласную букву. Так же и в названии ШаранчукИ.

Церковь Воздвижения Честного Креста Господня в селе Саранчуки

Жуткая страница истории села

Известно, что в 1941 году в начале июля жителей села Саранчуки постигла ужасная судьба. Ведь в тот период энкаведисты расстреливали людей в бережанских тюрьмах, а тела убитых сбрасывали в реку Золотая Липа. Она протекала через село. Поэтому селяне вылавливали из воды трупы и прятали их. В окрестностях Саранчуков похоронено много замученных людей.

Кроме того, постановлением Тернопольского облисполкома от 16 января 1946 г. все жители села выселялись из своих усадеб. Добавим, что из-за того, что в селе протекает река довольно часто весной и осенью она выходит из берегов. Так, последнее наводнение в Саранчуках произошло в мае 2025 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему Херсон имеет такое название и как оно образовалось.