Экс-министр энергетики назвал единственную эффективную защиту Украины от блекаута
Бывший министр энергетики подверг резкой критике защиту энергетики масштабными конструкциями
Самой действенной защитой для энергетических объектов является система противовоздушной обороны. Она обеспечивает максимальную защиту от массированных атак.
Такое мнение высказал бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан в эксклюзивном интервью "Телеграфу".
Единственная защита любого объекта, в том числе энергетического, – это противовоздушная оборона. Физическая защита может сработать только при небольшом количестве ударов.
Продан добавил, что вместо дорогих проектов укрепления стоило сосредоточиться на простых, но эффективных способах защиты.
Стоило только заботиться о таких простых, недорогих способах защиты – металлических конструкциях, мешках с песком и т.д., которые могли бы уберечь от попадания обломков. А не браться за масштабные конструкции, которые до конца и не были сделаны. Это, на мой взгляд, некое дилетантское решение. Если бы от него отказались, сэкономленные средства можно было направить как раз на усиление ПВО.
