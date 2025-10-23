Экс-министр энергетики назвал единственную эффективную защиту Украины от блекаута

Стоило только заботиться о таких простых, недорогих способах защиты – металлических конструкциях, мешках с песком и т.д., которые могли бы уберечь от попадания обломков. А не браться за масштабные конструкции, которые до конца и не были сделаны. Это, на мой взгляд, некое дилетантское решение. Если бы от него отказались, сэкономленные средства можно было направить как раз на усиление ПВО.