Разрушение энергетики грозит и фронту. Депутат объяснила, в чем главный риск

Украинцам, чтобы выжить, нужно надежная ПВО и стратегический резерв оборудования

По сути, энергетическая отрасль Украины, которую регулярно обстреливают россияне, является вторым фронтом. И если он рухнет – катастрофические последствия этого ощутит вся страна.

Остановится экономика, не будет ресурсов для армии, а в домах, больницах и школах не будет тепла. Об этом в блиц-интервью "Телеграфу" рассказала глава подкомитета по вопросам энергетической безопасности Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб.

По ее словам, чтобы выстоять, украинцам жизненно необходимы две вещи.

"Первое – это надежный щит ПВО", — отметила депутат.

Она подчеркнула, что невозможно эффективно ремонтировать подстанции, когда над головами энергетиков в любой момент может появиться дрон-камикадзе.

"Второе – стратегический резерв оборудования", — продолжила Виктория Гриб.

Уничтоженные российскими ударами трансформаторы невозможно быстро восстановить. Поэтому, подчеркнула политик, нам нужны резервы, позволяющие оперативно заменять поврежденные элементы.

Поэтому на фоне этих вызовов надежда возлагается не только на свои силы, но и на международную поддержку.

"Как глава Подкомитета по вопросам энергетической безопасности неоднократно обращалась к партнерам с призывом мобилизовать дополнительную энергетическую поддержку для Украины, включающую оборудование, ресурсы и, прежде всего, дополнительные средства ПВО", — рассказала Виктория Гриб.

Напомним, в эксклюзивном интервью "Телеграфу" бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан высказал мнение, что в отопительный сезон страна столкнется со сложными вызовами. Главным фактором энергетической устойчивости станет усиление противовоздушной обороны.