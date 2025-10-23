Будет блекаут? Экс министр энергетики предупредил о сложной зиме и возможных отключениях света и тепла

Главная задача этой зимы – не допустить заморозки батарей

В отопительный сезон 2025-2026 годов Украина столкнется с серьезными вызовами. Они станут одними из самых сложных в сфере энергообеспечения.

Такое мнение высказал бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан в эксклюзивном интервью "Телеграфу".

Скорее всего, в этот отопительный сезон страна будет в достаточно серьезной ситуации. Мы уже видим, что могут быть перебои со светом и теплоснабжением. сказал он

Экс министр подчеркнул, что главная задача — быстро реагировать на возможные перебои во избежание замораживания систем отопления и обеспечить население местами для обогрева.

Нужно четко реагировать на такие перерывы, чтобы мы не заморозили батареи в домах, чтобы люди могли согреться и получить минимально необходимую помощь, пока продолжаются восстановительные работы. подчеркнул Продан

Он также призвал местные власти заранее подготовить и обновить информацию о "Пунктах несокрушимости", чтобы каждый украинец знал, где сможет получить тепло и поддержку во время возможных отключений.

