Козырь с "томагавками": Зеленский рассказал, как Украина сможет получить эти ракеты

Зеленский и Трамп обсудили "томагавки": что говорит украинский президент о шансе их получить

Президент Владимир Зеленский рассказал о механизме, который может привести к поставке дальнобойных ракет для Украины. Для обороны государства от российской агрессии нужны ракеты "Томагавк", крылатые ракеты с дальностью в 1600 км. Россия опасается того, что США могут предоставить их Украине, поэтому активно противодействует тому, чтобы президент США Дональд Трамп принял эту идею. Зеленский объяснил, как Украина может получить Tomahawk.

В чем проблема с Tomahawk для Украины

Зеленский подчеркнул, что вопрос не в самых дальнобойных ракетах, а как они будут применяться. "Президент Трамп публично сказал, что Америке они нужны. На мой взгляд, он не хочет эскалации с "русскими" до тех пор, пока не встретится с ними", — говорит президент.

Дело не в одном решении Вашингтона. Важна координация между Украиной, европейскими партнерами и США. Зеленский акцентировал: "томагавки" есть не только в США.

Тесное сотрудничество с Европой

По словам Зеленского, после встречи в Вашингтоне, украинская команда и европейские лидеры "в постоянном контакте". Он добавил, что лидеры Европы сами готовы обращаться к президенту США в поддержку поставок.

Мы общались нашей Вашингтонской группой, условно говоря – и там не все лидеры, чьи страны в Евросоюзе. Например, были не входящие в Евросоюз премьер-министры Норвегии и Великобритании. Соответствующее оружие есть не только в США, и если США делают шаг вперед, русские понимают, что я договорюсь в Европе о томагавках и другом необходимом оружии. Владимир Зеленский, президент Украины

Что предлагает Украина США

Президент также пояснил, что Украина предлагает свой выход из ситуации — совместить американские ракеты с украинской промышленностью и дронами.

Мы не только хотим купить ваши соответствующие ракеты, потому что у нас пока таких нет, но мы вам дадим дроны… Мы готовы и продавать, и с учетом нашего партнерства, если мы можем иметь ваши ракеты, мы готовы давать Владимир Зеленский, президент Украины

По словам Зеленского, это два аспекта сотрудничества — "Mega Deal" (ракетные поставки и ПВО) и "Drone Deal" (поставка и совместное производство дронов).

Пусть наши компании приезжают к вам и производите вместе производство, если вы хотите, чтобы это производилось не в Украине, а у вас. Владимир Зеленский, президент Украины

Россия боится Tomahawk

Президент подтвердил, что риторика по поводу "томагавков" вызвала реакцию Кремля: в ответ, по его словам, Путин Трампу позвонил через "томагавки".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что после разговора с Путиным Трамп сделал несколько заявлений, встревоживших украинцев. Среди них, кроме вопроса томагавков, говорили о санкциях. Обозреватели и западные эксперты считают, что реакция Трампа на разговор с Путиным подвергает сомнению и другую помощь США.