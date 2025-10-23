Жители некоторых многоэтажек не замерзнут во время блекаутов: эксперт объяснил главное преимущество

Такие дома держат тепло лучше совестких панелек

После хрущевских панелек на территории Украины стали строить многоэтажки из белого кирпича. Хотя они уступают по энергоэффективности не только новостройкам, но и сталинкам, такие дома держат тепло дольше "хрущевок".

Что нужно знать:

После "хрущевок" в Украине строили дома из белого кирпича

Дома из белого кирпича дольше держат тепло, чем "хрущевки"

Сталинки и новостройки энергоэффективнее домов, построенных из белого кирпича

Об этом рассказал "Телеграфу" эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству и основатель общественного объединения "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко.

Подробнее читайте в материале: "Вы замерзнете первыми. Отсчет без тепла пойдет на часы: в каких домах опасно жить без отопления"

Дома из белого кирпича, построенные значительно позже "хрущевок", имеют лучшие показатели энергоэффективности. Хотя их нельзя назвать супертеплыми, они значительно превосходят обычные панельки по способности держать тепло.

"Дома из белого кирпича строились гораздо позже. Там теплосбережение, энергоэффективность немного лучше. Они не супер энергоэффективны, но все же гораздо лучше будут держать тепло, чем обычные панельки", — поясняет Попенко.

Дом из белого кирпича, Константиновская улица, 59

Отдельную категорию составляют так называемые чешские проекты. Это тоже панельки, но модернизированные. Их система построения обеспечивает лучшее сохранение тепла по сравнению с советскими "хрущевками".

"Чешские панельки лучше. Во-первых, они построены по-другому. Имеется в виду их система постройки, которая обеспечивает сохранение тепла в доме гораздо лучше, чем наши хрущевки-панельки", — отмечает эксперт.

В чешских проектах другая система подачи тепла и в целом качественный проект, позволяющий сохранять тепло внутри дома. Даже если отопление отключат, такие дома подольше держат остаточное тепло.

Напомним, вопрос отопления в достаточно холодную погоду и отключение света очень беспокоит украинцев. Однако есть несколько действенных советов, которые помогут сохранить тепло дома. Для этого понадобится только пузырчатая пленка.