Жителі деяких багатоповерхівок не замерзнуть під час блекаутів: експерт пояснив головну перевагу

Такі будинки тримають тепло краще за радянські панельки

Після хрущовських панелек на території України почали будувати багатоповерхівки із білої цегли. Хоча вони поступаються енергоефективністю не тільки новобудовам, а й сталінкам, такі будинки тримають тепло довше "хрущовок".

Що потрібно знати:

Після "хрущовок" в Україні будували будинки з білої цегли

Будинки з білої цегли довше тримають тепло, ніж "хрущовки"

Сталінки та новобудови енергоефективніші за будинки, збудовані з білої цегли

Про це розповів "Телеграфу" експерт із житлово-комунального господарства та засновник громадського об’єднання "Союз споживачів комунальних послуг" Олег Попенко.

Детальніше читайте у матеріалі: "Ви замерзнете першими. Відлік без тепла піде на години: у яких будинках небезпечно жити без опалення"

Будинки з білої цегли, побудовані значно пізніше за "хрущовок", мають кращі показники енергоефективності. Хоча їх не можна назвати супертеплими, вони значно перевершують звичайні панельки за здатністю тримати тепло.

"Будинки з білої цегли будувалися набагато пізніше. Там теплозбереження, енергоефективність трохи кращі. Вони не супер енергоефективні, але все ж таки набагато краще будуть тримати тепло, ніж звичайні панельки", — пояснює Попенко.

Будинок із білої цегли, Костянтинівська вулиця, 59

Окрему категорію складають так звані чеські проєкти. Це панельки, але модернізовані. Їхня система побудови забезпечує краще збереження тепла в порівнянні з радянськими "хрущовками".

"Чеські панельки краще. По-перше, вони побудовані по-іншому. Мається на увазі їхня система спорудження, яка забезпечує збереження тепла в будинку набагато краще, ніж наші хрущовки-панельки", — зазначає експерт.

У чеських проєктах інша система подачі тепла та загалом якісний проєкт, що дозволяє зберігати тепло всередині будинку. Навіть якщо опалення відключать, такі будинки довше тримають залишкове тепло.

Нагадаємо, питання опалення у досить холодну погоду та відключення світла дуже непокоїть українців. Однак є кілька дієвих порад, які допоможуть зберегти тепло вдома. Для цього знадобиться лише пухирчаста плівка.