Это всё фейк? Выяснился интересный факт про видео с "бусификацией" в Украине

По сети гуляет большое количество видео так называемой "бусификации", но почти все из них — подделка. Выяснить это удалось с помощью искусственного интеллекта.

Что нужно знать:

Случаи реальной "Бусификации" в Украине действительно случаются и ответственные за это получают наказание

Почти все видео с "бусификацией" в Украине, которые распространяют в сети, это фейк

Россияне и дальше будут все больше использовать ИИ для создания дипфейков

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Почему видео "бусификации" — фейки, и ждать ли концерт Дорна в Киеве? Блиц-интервью с Никитой Потураевым".

Видео "бусификации" — правда или фейк?

Нардеп от "Слуги народа", глава комитета ВР по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев рассказал, что реальные случаи нарушения законодательства действительно случаются и ответственные за это получают наказание.

Однако большая часть тех видео, которые появляются в сети с якобы "бусификацией" в Украине, являются фейковыми.

Недавно общественные организации, занимающиеся мониторингом информационного пространства, с использованием искусственного интеллекта проанализировали огромный массив видео о ТЦК, которые продолжают гулять по соцсетям. И выяснилось, что почти все такие видео это подделка. Почти все! То есть либо сняты не в Украине (на временно оккупированных территориях), либо вообще созданы с помощью искусственного интеллекта. Это просто дипфейки. И это проблема сказал собеседник.

Потураев добавил, что и россияне, и китайцы все больше будут использовать искусственный интеллект для создания дипфейков. И с помощью ИИ можно будет бороться с тем, что создают другие ИИ, чтобы отличить настоящие видео от фейковых.

