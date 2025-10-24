Это всё фейк? Выяснился интересный факт про видео с "бусификацией" в Украине
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Большая часть видео снята не в Украине (на временно оккупированных территориях), либо вообще созданы с помощью искусственного интеллекта
По сети гуляет большое количество видео так называемой "бусификации", но почти все из них — подделка. Выяснить это удалось с помощью искусственного интеллекта.
Что нужно знать:
- Случаи реальной "Бусификации" в Украине действительно случаются и ответственные за это получают наказание
- Почти все видео с "бусификацией" в Украине, которые распространяют в сети, это фейк
- Россияне и дальше будут все больше использовать ИИ для создания дипфейков
Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Почему видео "бусификации" — фейки, и ждать ли концерт Дорна в Киеве? Блиц-интервью с Никитой Потураевым".
Видео "бусификации" — правда или фейк?
Нардеп от "Слуги народа", глава комитета ВР по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев рассказал, что реальные случаи нарушения законодательства действительно случаются и ответственные за это получают наказание.
Однако большая часть тех видео, которые появляются в сети с якобы "бусификацией" в Украине, являются фейковыми.
Недавно общественные организации, занимающиеся мониторингом информационного пространства, с использованием искусственного интеллекта проанализировали огромный массив видео о ТЦК, которые продолжают гулять по соцсетям. И выяснилось, что почти все такие видео это подделка. Почти все! То есть либо сняты не в Украине (на временно оккупированных территориях), либо вообще созданы с помощью искусственного интеллекта. Это просто дипфейки. И это проблема
Потураев добавил, что и россияне, и китайцы все больше будут использовать искусственный интеллект для создания дипфейков. И с помощью ИИ можно будет бороться с тем, что создают другие ИИ, чтобы отличить настоящие видео от фейковых.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему решение вооружить ТЦК камерами не искоренит "бусификацию".