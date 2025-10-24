Це все фейк? З’ясувався цікавий факт про відео з "бусифікацією" в Україні

Більшість відео знято не в Україні (на тимчасово окупованих територіях), або взагалі створено за допомогою штучного інтелекту

Мережею гуляє велика кількість відео так званої "бусифікації", але майже всі з них — підробка. З’ясувати це вдалося з допомогою штучного інтелекту.

Що потрібно знати:

Випадки реальної "бусифікації" в Україні справді трапляються і відповідальні за це отримують покарання

Майже все відео з "бусифікацією" в Україні, які розповсюджують у мережі, це фейк

Росіяни й надалі все більше використовуватимуть ШІ для створення дипфейків

Відео "бусифікації" — правда чи фейк?

Нардеп від "Слуги народу", голова комітету ВР з гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв розповів, що реальні випадки порушення законодавства справді трапляються і відповідальні за це отримують покарання.

Проте більшість тих відео, які з’являються в мережі з нібито "бусифікацією" в Україні, є фейковими.

Не так давно громадські організації, які займаються моніторингом інформаційного простору, з використанням штучного інтелекту проаналізували величезний масив відео про ТЦК, які продовжують гуляти соцмережами. І з’ясувалося, що майже всі такі відео це підробка. Майже всі! Тобто або зняті не в Україні (на тимчасово окупованих територіях), або взагалі створені за допомогою штучного інтелекту. Це просто діпфейки. І це проблема. сказав співрозмовник.

Потураєв додав, що і росіяни, і китайці все більше використовуватимуть штучний інтелект для створення дипфейків. І за допомогою ШІ можна буде боротися з тим, що створюють інші ІІ, щоб відрізнити справжні відео від фейкових.

