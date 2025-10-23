ЕС вслед за США принял пакет сокрушительных санкций против РФ. "Телеграф" узнал детали

Пакет санкций поддержали все 27 стран ЕС

В четверг, 23 октября, ЕС окончательно утвердил 19-й пакет санкций против России. Он затронул запрет на импорт российского сжиженного газа, ограничение поездок российских дипломатов и не только.

Что нужно знать:

Запрет на импорт сжиженного природного газа из России начнется на год раньше

Общее количество российских нефтяных судов под санкциями составит около 550

Словакия сняла свои возражения против пакета и приняла его

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места событий. По словам министра иностранных дел Дании Ларса Лекке Расмуссена, новый пакет санкций следует рассматривать как продолжение предыдущего, но он нанесет удар по экономике РФ.

"Этот пакет вводит новые комплексные меры в сферах нефти и газа, так называемого "теневого флота" и финансового сектора России. Одной из инициатив является запрет на импорт сжиженного природного газа, что является важным шагом к полному прекращению импорта российской энергии в ЕС. Санкции имеют реальный эффект и наносят вред российской экономике. России становится все труднее финансировать свою незаконную войну агрессии против Украины", – подчеркнул Расмуссен.

Что вошло в 19 пакет санкций против России:

Постепенный запрет на импорт СПГ: через шесть месяцев — для краткосрочных контрактов, и с 1 января 2027 года — для долгосрочных.

Под санкции попали еще 117 судов из теневого флота РФ;

Запрет на предоставление перестрахования для использованных российских самолетов и судов в течение первых пяти лет после их продаж третьим странам.

Пять российских банков под полным запретом на транзакции, а также расширение этого запрета на российские платежные системы "Мир" и "Система быстрых платежей", а также четыре банка третьих стран в Беларуси и Казахстане.

Полный запрет на услуги, связанные с криптоактивами, для российских граждан, резидентов и компаний.

Внесение в санкций 45 новых субъектов, помогающих обходить ограничения: 17 за пределами России, в том числе 3 в Индии, 2 в Таиланде и 12 в Китае/Гонконге, многие из которых вовлечены в разработку БПЛА.

Запрет для европейских операторов оказывать услуги, напрямую связанные с туристической деятельностью в России.

Введен новый механизм ограничения передвижения российских дипломатов в рамках ЕС через систему уведомлений и разрешений.

Напомним, Словакия сняла свои возражения против пакета. Обсуждение нового пакета санкций длилось несколько недель. Австрия, Венгрия и Словакия блокировали решения, выдвигая свои требования. В итоге компромисс был достигнут, и документ получил одобрение всех 27 государств ЕС.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла", биржа отреагировала обвалом.