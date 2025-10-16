Укр

"Скорее НЛО прилетит". Новый прогноз окончания боевых действий в Украине возмутил сеть

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Юрий Камельчук Новость обновлена 16 октября 2025, 11:20
Юрий Камельчук. Фото Коллаж "Телеграфа"

Нардеп Камельчук назвал судьбоносную встречу, которая это обеспечит

Украинский нардеп Юрий Камельчук взбудоражил сеть новым заявлением о войне. Ведь он спрогнозировал, когда могут закончиться боевые действия в Украине. Пользователи не оценили такое заявление.

Что нужно знать:

  • Камельчук сделал заявление, что боевые действия в Украине закончатся очень скоро
  • Важную роль в этом сыграет встреча президент США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина
  • Украинцев возмутил прогноз Камельчука

Как заявил нардеп в эфире Ранок.LIVE, боевые действия в Украине могут закончиться уже к Рождеству. Правда, Камельчук не уточнил год и дату, ведь кроме 25 декабря, есть люди, которые празднуют Рождество 7 января.

По словам депутата, главную роль в завершении боевых действий играет встреча Зеленского, Трампа и Путина, если "пройдет в ближайшее время". Однако официальной информации о предстоящих переговорах в таком формате не было. Известно лишь, что намечена встреча украинского и американского лидеров.

"Когда именно эта встреча состоится – неизвестно. Но если это произойдет в ноябре, то мы можем увидеть остановку огня к Рождеству", – добавил Камельчук.

В сети эти слова не оценили, ведь многие украинцы написали, что подобные заявления утомили народ. Некоторые сравнивали нардепа с Алексеем Арестовичем и его известными "2-3 недели". Кто даже вспомнил заявление Юлии Тимошенко, которая прогнозирует окончание войны в ноябре. Также были комментарии о том, что Камельчук не уточнил ни дату, ни год, когда планируется окончание боевых действий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему Трамп снова вызвал Зеленского в Вашингтон.

Теги:
#Украина #Победа #Рождество #Война с РФ