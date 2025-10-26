Почему графики отключений могут изменяться несколько раз в день: объяснение ДТЭК

Смена графиков зависит от состояния энергосистемы, а не от капризов энергетиков, которые ею управляют

В Украине из-за российских атак вновь действуют графики отключений электроэнергии. Однако даже эти графики — дело не очень стабильное: они могут меняться несколько раз в сутки. Почему так происходит – объяснили в компании ДТЭК.

Что нужно знать:

Из-за российских атак повреждена не только генерация, но и сеть передачи электроэнергии.

В системе в течение суток постоянно меняется баланс потребления

"Укрэнерго" вводит отключение только если видит, что где-то не хватает электроэнергии, а передать ее в нужном объеме невозможно

Как говорится в сообщении ДТЭК, изменение графиков — это не хаотические действия энергетиков, которые "не знают, что делают", а прямое следствие происходящего в энергосистеме. Российские теракты нанесли ущерб не только генерирующим электроэнергию объектам, но и сетям, через которые она передается. В некоторых регионах сложилась ситуация, когда нет ни достаточного уровня генерации, ни возможности передать дополнительную электроэнергию потребителям.

"Баланс в системе постоянно меняется: где-то растет потребление, где-то появляются новые повреждения. Поэтому графики отключений могут меняться несколько раз в день. Это не хаотические действия и не переключение под настроение", — отметили в компании.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" отслеживает ситуацию в энергосистеме. Ограничения применяются в случае, когда потребление превышает имеющееся количество электроэнергии или ее невозможно передать в нужном объеме. Соответствующие команды, которые отдает Укрэнерго, помогает удержать энергосистему в равновесии. Фактически это вынужденная мера.

"Это вынужденная мера, которая помогает уберечь систему от полного блэкаута. Энергетики работают круглосуточно, чтобы свет возвращался в каждый дом", — резюмировали в ДТЭК.

Напомним, что, несмотря на все усилия, ситуация в энергосистеме Украины остается нестабильной из-за последствий российских ударов по нашей энергетической системе. В разных регионах Украины при необходимости применяют почасовые графики отключения света или аварийные и экстренные выключения. "Телеграф" писал, где будут отключать свет 26 октября и по каким графикам.