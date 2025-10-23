Будут ли графики и какие регионы в зоне риска: что говорят в Раде

Ситуация в энергосистеме далека от стабильной, а от этого зависит очень многое

Спрогнозировать состояние энергосистемы зимой невозможно, поскольку существует много факторов. Но уже сейчас понятно, что эта зима будет значительно сложнее предыдущей, поскольку ситуация в энергосистеме оставляет желать лучшего.

Что нужно знать:

Ситуация в энергосистеме все еще контролируема, но ее вряд ли можно назвать стабильной

Самая сложная ситуация в прифронтовых и приграничных регионах

Нужно быть готовым ко всем возможным сценариям

Как пояснила народный депутат, председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб в блиц-интервью "Телеграфу", делать какие-либо прогнозы сейчас сложно.

"Спрогнозировать состояние энергосистемы, особенно на зиму, пока невозможно. Впрочем, уже сейчас очевидно, что эта зима может оказаться значительно сложнее предыдущей. Ситуация в энергосистеме остается контролируемой, но стабильной ее назвать трудно", — пояснила она.

По словам Гриб, ситуация с отоплением в Киеве, и вообще во всей стране зависит от того, насколько стабильной будет энергосистема. В зоне риска прежде всего прифронтовые и приграничные с РФ регионы.

"Самая сложная ситуация — в прифронтовых и приграничных областях. В зоне наивысшего риска находятся Черниговская, Сумская, Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская и Херсонская области", — перечислила нардеп.

Что касается графиков, то это компетенция "Укрэнерго", а не народных депутатов. Но тенденции демонстрируют, что применять графики, похоже, все-таки будут.

"Вместо этого надеюсь, что энергетикам удастся в кратчайшие сроки восстановить стабильное электроснабжение. В то же время подчеркну – готовыми стоит быть ко всем возможным сценариям, ведь под ударом оказались все сферы энергетики", — резюмировала Гриб.

