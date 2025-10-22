Газа мало для отопительного сезона, но беда не в этом. Депутат назвал главную опасность

"Только восстанавливаем – они снова бьют": нардеп Нагорняк о системном терроре инфраструктуры

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк подтверждает: российские обстрелы целенаправленно поражают газовую инфраструктуру Украины как государственную, так и частную. По его словам, атаки продолжаются с конца 2024 года и носят системный характер.

Об этом он рассказал "Телеграфу". Депутат подчеркнул, что как только украинские специалисты восстанавливают инфраструктуру, россияне наносят повторные удары.

На сегодняшний день, по информации Нагорняка, в украинских подземных хранилищах газа накоплено чуть более 12 млрд кубометров. Это недостаточно для полного прохождения отопительного сезона, однако, по его словам, "Нафтогаз" работает над тем, чтобы докупить еще около 2 млрд кубов и закачать их в хранилища в ближайшее время.

В то же время он отмечает: основной риск — не в количестве газа, а в логистике его доставки к потребителям. В случае новых обстрелов критических объектов — в частности, газораспределительных и компрессорных станций — газ физически может не попасть в регионы, что чревато перебоями в поставках тепла.

В отдельных регионах или городах могут быть проблемы со снабжением. Но они, скорее всего, будут краткосрочными Сергей Нагорняк

Народный депутат Сергей Нагорняк/Facebook-страница

Несмотря на угрозы, Сергей Нагорняк остается аккуратным оптимистом и верит, что украинцам удастся пройти зиму с теплом в домах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в ночь на сегодняшний день Россия второй раз за месяц совершила массированную атаку по гидроэнергетическим объектам Украины — под ударом оказалась в частности Кременчугская ГЭС. Хотя Москва традиционно называет эти действия "ответными ударами", специалисты считают их элементом новой стратегии — не просто террора, а целенаправленной попытки вывести украинскую энергосистему из строя. Несмотря на то, что гидроэлектростанции дают только 5-8% от общего производства электроэнергии, их роль в балансировке сети незаменима.