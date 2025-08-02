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"Коробка из-под холодильника больше". Украинцы поражены квартирой, что сдается во Львове (видео)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Город Льва удивляет не только видами Новость обновлена 02 августа 2025, 08:03
Город Льва удивляет не только видами. Фото Коллаж "Телеграф"

Комментаторы иронизируют по поводу планировки

Аренда квартир во Львове – недешевое "удовольствие", даже откровенно ужасные варианты стоят космических денег. Новые микроскопические "мини-апартаменты", которые предлагают снять, поразили сеть.

Видео об аренде опубликовал Telegram-канал "Типовий Львів". Стоимость аренды жилья в несколько квадратных метров – 5 тысяч гривен в неделю. В месяц выходит около 20 тысяч. Риэлтер говорит, что ремонт в "апартаментах" сделан в японском стиле, они рассчитаны на кратковременную аренду. Из квартиры открывается "прекрасный панорамный вид на старинный город Львов".

Кроме невероятной тесноты, за 5 тысяч в неделю арендатор получит и другие "удобства". Наиболее проблематично то, что унитаз никоим образом не отделен от остального помещения, более того, прямо над ним стоит микроволновка. Рядом – душевая кабина. Также в квартире есть сейф, небольшой холодильник, комод. По словам риелтора, еще поставят раскладной стульчик и столик.

Спальное место расположено на втором уровне, куда надо карабкаться неудобной лестницей. Там стоит полутораспальная кровать с ортопедическим матрасом. Есть плазменный телевизор, рекуператор для свежего воздуха.

Как в сети оценили "миниапартаменты"

Украинцы активно обсуждают странное и недешевое жилье. Шутят, что "клаустрофобия вошла в чат" и "коробка из-под холодильника больше". Некоторые иронизируют, что очень удобно — можно делать свои дела на унитазе и одновременно достать из микроволновки тепленький бутерброд. Однако на фоне множества негативных комментариев нашелся и тот, кому квартира понравилась: один из комментаторов назвал ее "идеальная берлога для геймера".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во Львове за сумасшедшие деньги продают убитую малосемейку с плесенью. Даже фото оттуда – не для слабонервных.

Теги:
#Львов #Квартира #Аренда