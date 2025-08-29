Даже смотреть страшно. В Одессе почти даром предлагают жилье для небрезгливых (фото)

Вариант супер бюджентный, но суровый

Аренда квартир в Одессе особенно актуальна летом, когда люди уезжают на море. Сдают как комфортабельное жилье, так и бюджетные варианты – однако иногда "уровень комфорта" просто шокирует.

Предложение аренды комнат или "частей комнат" размещено на одном из популярных сайтов купли-продажи. Жилье выглядит откровенно запущенным и грязным. Советская мебель, которая к тому же в очень плохом состоянии.

Советская мебель с перекошенной дверцей

В доме – перегородки (кажется, из гипсокартона), старый линолеум, тесная кухня и странный санузел. Однако все это — мелочи по сравнению со "спальней": старый диван возле которого "ковер" — грязные части от мягкой мебели. На тумбочке рядом видна пыль и грязь.

Санузел странный

Кухня микроскопическая

Но самое ужасное – спальное место

Единственное "преимущество" жилья — цена. Владельцы просят за проживание "в небогатом частном доме" 150 гривен с человека в сутки.

Дом расположен возле Малиновского рынка. В объявлении указано, что до моря на маршрутке ехать целых пол часа. То есть ежедневно по часу нужно будет трястись в душном транспорте.

