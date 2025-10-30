До +19 и без дождей: синоптик рассказал, когда в Украину вернется теплое "второе бабье лето"

Похолодание в Украине ожидается ближе ко второй декаде ноября

В начале ноября в Украину придет аномальное потепление, которое продлится чуть больше недели. Весь последний осенний месяц погода будет комфортной без большого количества осадков.

Об этом "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, в первые дни месяца ртутные столбики местами будут подниматься до +19 °С.

Последние дни октября нынешнего года в большинстве областей Украины оказались умеренно тёплыми со спокойными погодными условиями за счёт установления области повышенного давления над восточной Европой.

Плотная облачность постепенно рассеялась, позволив солнцу всё чаще проглядывать в дневные часы. Наиболее высокие показатели температуры фиксируются в южных, юго-восточных регионах страны, а также на Прикарпатье и в Крыму.

Ожидается, что в начале ноября малооблачная и аномально тёплая, устойчивая погода будет наблюдаться по всей территории Украины. Такой, относительно короткий период тепла и отсутствия осадков можно назвать вторым бабьим летом, которое продлится практически всю первую неделю месяца.

Такая погода будет обусловлена малоподвижной и обширной зоной высокого давления, которая охватит практически всю центральную и восточную Европу.

Основная часть циклонов и атмосферных фронтов в течение первой декады ноября будет наблюдаться в северной и северо-западной Европе. Именно там прогнозируются крайне неустойчивые погодные условия: порывистый ветер, перепады атмосферного давления и обилие осадков.

Теперь более детально остановимся на температурном режиме в нашей стране в предстоящие дни. С 1 по 5 ноября в ночные часы минимальные значения температуры составят +2…+8 °С, днём воздух прогреется до +10…+16 °С, в южных и западных областях местами +17…+19 °С.

С 6 по 8 ноября температурный фон существенно не изменится и только с 9 ноября начнётся постепенное похолодание с севера, в результате которого средние показатели температуры снизятся на 4 – 8 °С. Таким образом, первая декада месяца предвидится аномально тёплой, что хорошо заметно по прогностической карте на период с 3 по 10 ноября.

Синоптическая карта

Количество осадков суммарно за предстоящие 10 дней ожидается небольшим во всех регионах Украины. Дожди будут отмечаться редко, преимущественно 1 и 4 ноября в северных и западных областях. В остальные дни будет преобладать переменная облачность, без осадков. Утром и ночью местами возможен туман.

Ветер будет преобладать западного и юго-западного направления, в отдельные дни слабый, переменных направления. В целом, на протяжении прогнозируемого периода не предвидится опасных и стихийных метеоявлений, погода будет комфортной и достаточно стабильной с температурой существенно выше климатической нормы для этих дней.

Напомним, в Карпатах уже прошла репетиция настоящей зимы. Много снега насыпало на курорте Буковель и горе Драгобрат. В соцсетях публиковали соответствующие фото и видео.