"Киска-консьерж": в Харькове устроили настоящий кошачий лаундж у подъезда (видео)

Чтобы было тепло гулять на улице, кошки обустроили поилку и кровать.

В Харькове местные жители смастерили для кота отдельную кровать с подушкой и одеялом. Видео пушистого хозяина нового "спального места" быстро разлетелось соцсетями.

Кровать установили возле одного из жилых домов на Салтовке. Правда, комментаторы начали обсуждать, что кровать не защитит от холода, однако ситуация оказалась совсем другой.

Выяснилось – это кошка Алиса и она не бездомная. Раньше жила на улице, а потом ее приютила бабушка, живущая в этом подъезде. Но в четырехлапой осталась любовь к прогулкам — она каждый день выходит погулять, а потом возвращается. Часть времени проводит на кровати и стулья возле подъезда. Кровать же смастерила для кошки та самая бабушка, которая ее приютила.

Алису знают местные, она здешняя любимица. Ухоженный вид кошки не раз отмечали. В комментариях также подчеркнули, что не хватает телевизора напротив кровати.

Кошка — консьерж на зарплате

Другие пользователи также делились фото, как обустроили теплые места для кошек в их городах и районах. Напомним, самовыгул может быть опасен для кошек.

