"Кицька-консьєрж": у Харкові влаштували справжній котячий лаундж біля під’їзду (відео)

Щоб було тепло гуляти надворі — кішці облаштували поїлку та ліжко

У Харкові місцеві мешканці змайстрували для кота окреме ліжко — з подушкою та ковдрою. Відео пухнастого господаря нового "спального місця" швидко розлетілося соцмережами.

Ліжко встановили біля одного з житлових будинків на Салтівці. Щоправда, коментатори почали наголошувати, що ліжко не захистить від холоду, однак ситуація виявилась зовсім іншою.

З'ясувалось — це кицька Аліса і вона не безпритульна. Раніше жила на вулиці, а потім її прихистила бабуся, що живе в цьому під'їзді. Та в чотирилапої залишилась любов до прогулянок — вона щодня виходить погуляти, а потім повертається. Частину часу проводить саме на ліжку та стільці біля під'їзду. Ліжко ж змайструвала для кішки та сама бабуся, яка її прихистила.

Алісу знають місцеві, вона тутешня улюблениця. Доглянутий вигляд кішки неодноразово відмічали. В коментарях також наголосили — не вистачає телевізора навпроти ліжка.

Кицька - консьєрж на зарплаті

Інші користувачі також ділились фото, як облаштували теплі місця для котів в їхніх містах та районах. Нагадаємо, самовигул може бути небезпечним для котів.

Раніше "Телеграф" показував кумедних котів, які подалися в торгівлю. В "Аврорі" на касі чи прямо у прилавку з сиром — чотирилапі часто втрапляють в кумедні ситуації.