Попадали в скандал из-за алкогольной вечеринки: что известно о детях Виталия Кличко

Виктория Козар
Дети Виталия Кличко
Дети унаследовали от отца высокий рост

Мэр Киева Виталий Кличко является многодетным отцом. У него есть трое детей — два сына и одна дочь от модели Натальи Егоровой.

Что нужно знать:

  • Дети Кличко живут за границей
  • Они все совершеннолетние
  • Младший сын политика профессионально занимается спортом

"Телеграф" решил выяснить, что известно о потомках политика.

Что известно о детях Виталия Кличко

Егор-Даниэль — старший сын мэра Киева, появившийся на свет в 2000 году. Он имеет американское гражданство и некоторое время проживал в Майами. Егор-Даниэль получил образование в Лондонской школе экономики и политических наук. Рост парня — 202 сантиметра. Он занимается баскетболом.

Дети Виталия Кличко
Дочь Кличко зовут Елизавета-Виктория. Она училась на факультете психологии в Амстердамском университете. Елизавета-Виктория имеет американское гражданство. Сейчас девушке около 23 лет. Она занимается плаванием. Судя по фото, Елизавета-Виктория также унаследовала от отца высокий рост.

Виталий Кличко дети
Младшего сына политика зовут Максим. Он появился на свет в 2005 году. Сейчас молодому человеку около 20 лет. Он учился в частной школе в Великобритании. Как и другие дети Кличко, у Максима есть гражданство США. Парень самый высокий в семье политика — его рост 215 сантиметров.

Дети Кличко
Дети Виталия Кличко
Максим играет на позиции центрового в баскетбольном клубе Монако. В 2025 году спортсмен впервые выступил за национальную сборную Украины в матче против Португалии на Евробаскете. Во время молодежного Евробаскета в Чехии Максим получил тяжелую травму. Причиной стало неудачное приземление Кличко после столкновения с игроком команды соперников.

Максим Кличко
В 2024 году Елизавета-Виктория и Максим попали в скандал. Появилось видео, на котором они на автомобиле Smart Brabus, стоимость которого может достигать 45 тысяч долларов, покупают крепкий алкоголь и устраивают вечеринку. Дети Кличко хвастались дорогими брендами. Также девушка показывала свое декольте.

Елизавета-Виктория и Максим Кличко попали в скандал

В интервью программе "Тур со звездами" Кличко рассказывал, что встретился с сыном, когда находился в командировке. Он рассказал, что они не виделись три года. Однако политик отметил, что регулярно общается с сыном по телефону. Правда, о ком шла речь — Егоре-Даниэле или Максиме — он не уточнил.

