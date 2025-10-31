Открывайте окна! Слишком оранжевый газ сигнализирует об опасности

Изменение цвета пламени газовой плиты на желтый или оранжевый может быть вызвано несколькими причинами

Журналист "Телеграфа" обратил внимание на странный слишком оранжевый цвет пламени газовой плиты и обратился за пояснениями к ООО "Оператор ГТС Украины". Там назвали причины, которые могут вызвать изменение цвета с голубого.

Как пояснили "Телеграфу" в ООО "Оператор ГТС Украины", к такому горению привело то, что в помещении много влаги или есть окалина на конфорке.

В компании отметили, что оранжевый цвет пламени газа — не повод для возмущения качеством, а сигнал значительной влажности в помещении или выгорания окалины на конфорке.

"Откройте форточку на проветривание. Еще как вариант – не полностью сгорела окалина на самой конфорке", – посоветовал специалист.

Что говорит нейросеть

"Телеграф" также спросил о возможных причинах изменения цвета пламени у искусственного интеллекта. Оранжевое пламя газа возникает из-за загрязнения горелок и недостаточного количества кислорода для горения, объяснила Gemini. Газ сгорает не полностью, выделяя меньше тепла, образуя сажу и может привести к выделению угарного газа.

Нейросеть подчеркнула, что следует срочно выключить газовый прибор и вызвать специалиста, чтобы проверить газовую систему и почистить оборудование.

ИИ также согласился с ООО "Оператор ГТС Украины", что высокая влажность в помещении может вызвать изменение цвета пламени.

Но, по мнению Gemini, это не все причины, которые могут окрашивать пламя на плите в желтый или оранжевый цвета. Это также может быть плохая вентиляция или нехватка воздуха.

Последняя из перечисленных нейросетью причин встречается, по ее мнению, реже, но сейчас она как никогда актуальна – низкое давление газа также может влиять на качество горения.

Напомним, ранее бывший министр энергетики Юрий Бойко заявил, что Украине может не хватить газа для прохождения отопительного сезона. Чтобы избежать этого, уже сейчас нужно экономить и снижать температурные стандарты в квартирах.