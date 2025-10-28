Посылки с AliExpress и Temu подорожают? В Раде хотят ввести пошлины против Китая и Индии

В Раде раздумывают над повышением зарплат военным

Украина может последовать примеру США и наложить пошлины на товары из Китая и Индии. Полученные средства направят на повышение зарплат военным.

Что нужно знать:

Зарплаты военным могут поднять в 2026 году

Правительству дали задачу найти деньги

Украина может обложить пошлинами товары из Китая для получения допсредств

Об этом в интервью "Телеграфу" сказал нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета ВР по нацбезопасности и обороне Руслан Горбенко. Полную версию беседы с политиком можно прочитать, перейдя по ссылке.

По его словам, в Раде раздумывают над повышением зарплат военным. Для этого в бюджете на 2026, который уже был проголосован в первом чтении, была поправка, чтобы дать задачу правительству по увеличению денежного обеспечения сектора безопасности на будущий год.

"Увидим, сможет ли правительство найти средства ко второму чтению и из каких источников их брать…Сейчас мы имеем минималку – 20 тысяч гривен. Понимаем, что ее нужно повысить как минимум до 30 тысяч. Минимум! Чтобы повысить на эти 10 тысяч, это нужно найти в бюджете на 2026 год 120 миллиардов гривен", — сказал Горбенко.

Одним из вариантов получения дополнительных средств, о котором уже подумывают нардепы, по словам Горбенко, являются пошлины. Ими планируется обложить товары из Китая и Индии.

"Есть предложение повысить пошлины на китайские и индийские товары. Это не ноу-хау. Просто берём пример США. Если мы повысим пошлины на 10-20%, это и будут дополнительные 120 миллиардов гривен поступлений, которые мы сможем направить на ВСУ", — сказал политик.

Стоит отметить, что в сети заявление нардепа "Телеграфу" уже вызвало резонанс. Украинцы переживают, что в случае, если пошлины таки введут, то товары из Китая и Индии могут подорожать. Соответственно заказы с популярных площадок по типу Temu и AliExpress будут обходиться дороже.

