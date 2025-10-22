Эти украинские фамилии давали только самым ленивым: проверьте в списке свою

Носители этих фамилий любили бить баклуши, пока другие работали

Наверное, ни для кого не секрет, что каждая украинская фамилия имеет свою историю, и может немножко рассказать про происхождение рода каждого ее носителя. К примеру, некоторые фамилии давали только очень умным, другие же носили прославленные музыканты. А некоторые фамилии давали лентяям, которые не приносили никому пользы. "Телеграф" проанализировал ряд источников и собрал такие фамилии вместе с информацией, сколько украинцев их носит на сегодняшний день.

Неділько, Недільська, Недільський, Недільченко, Неділенко — эти все фамилии давали тем, кто впустую тратил время и занимался не тем, чем надо. На сегодняшний день такие фамилии в Украине носят несколько тысяч человек.

Распространение фамилии Неделько

Слинько, Слинюк, Слинявук, Сопель, Сопельник, Сопливий — такие фамилии могли давать тем, кто так любил поспать, что пускал сопли и слюни. Сейчас их носят несколько тысяч украинцев.

Распространение фамилии Слинько

Гнида, Гнидаш, Гнідаш, Гніда, Гнідан — эти фамилии когда-то могли дать никчемным людям, которые не приносили пользы. На сегодняшний день в Украине есть больше тысячи их носителей.

Распространение фамилии Гнида

Невмивака, Невмивако, Нечосов, Нечосова — такие фамилии давали тем, кто был так ленив, что не следил за собой, не расчесывался и не умывался. Сейчас их носят около 700 человек в Украине.

Распространение фамилии Невмывака

Лотиш, Лотишко, Лотишев, Лотишева – эти фамилии образовались от слова "лотишити", что значит "быть без дела". Их давали тем, кто любил бить баклуши и гулять тогда, когда все работали. Сейчас их в Украине носят несколько сотен человек.

Распространение фамилии Лотыш

Забарний, Забарна – такие фамили когда-то давали тем, кто "барився", зря тратил время и опаздывал. Всего несколько сотен человек на сегодняшний день носят такие фамилии в Украине.

Распространение фамилии Забарна

Дрімайло, Дріманова, Дріманов, Дрімак – эти фамилии образовались от слов "дремать", и их когда-то давали людям неспешным, сонливым. На сегодня это редкие фамилии в Украине, и их носят всего несколько десятков человек.

Распространение фамилии Дриймайло

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие фамилии, связанные с профессией или родом деятельности, могли бы возникнуть в современности.