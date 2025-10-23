Не все панельки одинаковые: в каких из них можно дольше прожить без отопления

Их система постройки обеспечивает лучшее сохранение тепла по сравнению с советскими "хрущевками"

Не все панельные дома так плохи с точки зрения сохранения тепла. Это касается только "хрущевок", в то время как чешские панельные дома по энергосбережению могут сравниться с многоэтажками из белого кирпича.

Что нужно знать:

"Хрущевки" плохо сохраняют тепло

Чешские панельные дома могут сохранять тепло до нескольких суток

"Чешский проект" — это дома серии 480

Об этом рассказал "Телеграфу" эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству и основатель общественного объединения "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко.

По словам эксперта, отдельную категорию составляют так называемые чешские проекты. Это тоже панельки, но модернизированные. Их система постройки обеспечивает лучшее сохранение тепла по сравнению с советскими "хрущевками".

"Чешские панельки лучше. Во-первых, они построены по-другому. Имеется в виду их система постройки, которая обеспечивает сохранение тепла в доме гораздо лучше, чем наши хрущевки-панельки", — отмечает Попенко.

В чешских проектах другая система подачи тепла и в целом качественный проект, позволяющий сохранять тепло внутри дома. Даже если отопление отключат, такие дома подольше держат остаточное тепло – до нескольких суток после отключения отопления.

Что такое "чешский проект"

Под названием "чешка" или "чешский проект" (в строительном сленге — серия 480) обычно понимают девятиэтажные, а реже — пятиэтажные жилые дома. Их возведение началось в 1970-х годах и продолжалось до начала 1990-х.

"Чешка". Зализнычний массив в Киеве, ул. Романа Ратушного, 31, 1966 г. 1КГ-480-12у

На стандартном этаже таких домов располагается четыре или шесть квартир, а лестничные площадки и межквартирные пролеты заметно просторнее, чем в "хрущевках". Еще одна характерная особенность "чешек" — наличие внутридомового мусоропровода, чего не было в более ранних сериях.

