В Украину несутся зимние холода: когда ждать первых заморозков

Это нормальное явление для данного периода

Первые заморозки могут прийти в Украину уже в ноябре. В период, называемый предзимьем, уже возможны ощутимые похолодания.

Своим прогнозом погоды в интервью "Телеграфу" поделилась заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух.

Согласно прогнозу эксперта, первая половина ноября будет достаточно теплой, особенно первая декада, однако уже во второй половине месяца могут начаться ощутимые похолодания.

"Это нормальное явление для этого периода. То есть осень заканчивается и мы постепенно приближаемся к зиме", — говорит она.

